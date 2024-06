Madagascar: CHRD Manjakandriana - 719 bénéficiaires des journées portes ouvertes

Une nouvelle fois, le personnel du Centre hospitalier de référence du district de Manjakandriana a démontré son engagement et son savoir-faire quand il est question d'engagement envers la santé proche du peuple.

Les résultats des journées portes ouvertes qui se sont déroulées du 21 au 23 mai dernier témoignent de cette proximité avec la population. Une source auprès dudit centre donne un aperçu des avancées observées durant cet événement qui tend à devenir une coutume. « 303 personnes ont bénéficié de consultation externe tandis que 112 autres ont bénéficié de consultation ophtalmologique », précise notre source.

D'autres services et soins de santé ont également été offerts aux personnes qui sont venues nombreuses durant ces journées. Celles-ci étaient d'ailleurs une opportunité pour le corps médical de Manjakandriana de mener des actions d'information et de sensibilisation sur diverses thématiques. Aussi, l'événement visait à permettre d'offrir les offres et services de santé dont la population avait réellement besoin.

« Les objectifs ont été atteints », s'en félicite notre source. Ce qui a pu se faire grâce aux concours de plusieurs partenaires publics et privés tels que le ministère de la Santé publique via la direction générale des fournitures de soins, Homeopharma, ou encore Meditec. Comme à l'accoutumée, l'ensemble de la population de Manjakandriana et des communes environnantes était ciblé par cet événement.