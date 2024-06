Angola: Les députés recommandent d'élaborer un plan pour rentabiliser les aéroports du pays

Luanda — La création d'un plan de faisabilité technique et économique pour rentabiliser les aéroports du pays a été l'une des recommandations faites jeudi par les députés de la Commission de l'économie et des finances de l'Assemblée nationale au secteur des transports.

Selon les députés, qui s'exprimaient lors d'une séance d'audition du ministre des Transports, Ricardo de Abreu, le plan en question devrait être présenté dans un délai de six mois, lors de la présentation du budget général de l'État (OGE, sigle en portugais).

S'adressant à la presse, le député João Mpilamosi Domingos a dit qu'actuellement « il n'y a pas eu d'utilisation utile et efficace des aéroports construits dans les provinces du pays », des infrastructures dotées d'équipements modernes qui surpassent certains aéroports du continent africain.

En ce qui concerne la consultation avec le ministre des Transports, le parlementaire a souligné que l'annonce récente du gouvernement angolais concernant l'achat de 600 autobus était l'une des questions qui ont dominé la session.

Pour sa part, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a indiqué que l'approche couvrait toutes les questions du secteur, depuis les questions de nature organisationnelle et institutionnelle jusqu'aux réformes structurelles mises en oeuvre au cours de cette période, ainsi que l'identification des améliorations dans le secteur au profit de la population et de l'économie.

Il a souligné que l'audience a permis de donner un cadre au secteur du transport et de la logistique, ainsi que de parler des projets structurants qui ont été réalisés et de ceux qui sont en cours.

«Nous avons annoncé la nécessité de garantir le fonctionnement d'un plus grand nombre de transports de passagers, prévu pour le dernier trimestre de cette année, et le début des opérations de passagers dans le nouvel aéroport de Luanda », a-t-il souligné.

Il a également parlé des opportunités d'affaires qui existent dans le pays, grâce à la mise en oeuvre de partenariats public-privé, ainsi que de la performance statistique du secteur en 2023 et du Plan directeur national pour le secteur de transport et infrastructures routières (PDNSTIR).

Le ministre a également rappelé les infrastructures aéroportuaires en cours dans le pays, notamment la construction et l'équipement de l'aéroport de Mbanza Kongo et du nouvel aéroport international de Cabinda, et dans le secteur routier, il a mentionné la fourniture de 500 bus Volkswagen et de 600 bus Volvo.

En ce qui concerne les concessions et les partenariats public-privé, le ministre a parlé des concessions accordées à des investisseurs privés, notamment la plateforme logistique de Caála à Huambo, le terminal polyvalent du port de Luanda, le terminal à conteneurs et à marchandises de Lobito, le terminal polyvalent de Luanda et le corridor de Lobito, l'un des grands corridors les plus discutés au monde.

Les chiffres officiels montrent que la concession des trois terminaux portuaires et la concession rail-port correspondent à un plan d'investissement global de plus de 1,2 milliard de dollars.

Le ministère des Transports souligne que les concessions déjà remises au secteur privé, de 2021 à 2024, ont créé environ 4 314 emplois directs et 1 650 emplois indirects.

Le modèle de partenariat public-privé mis en place dans le secteur du transport et de la logistique a également permis de collecter environ 380 millions de dollars de primes de concession à l'avance, en plus des loyers fixes et variables à payer par les concessionnaires.

Cette année, le ministre des Transports est le deuxième membre du gouvernement à être auditionné par les députés, quelques jours après le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos dos Santos.

Cet exercice relève de la compétence de la commission de l'économie et des finances de l'Assemblée nationale, qui est chargée de contrôler l'activité gouvernementale de l'exécutif ou d'autres entités soumises à la supervision et au contrôle des députés.