Angola: Le pays investit 350 millions de dollars dans l'énergie propre

Matala — L'État angolais a investi, au cours des cinq dernières années, environ 350 millions de dollars américains dans la réhabilitation de trois centrales hydroélectriques dans les provinces de Bié, Huila et Lunda-Norte.

L'investissement fait partie du Plan national de développement 2023/2027 dans son cinquième axe, qui vise à moderniser et rendre les infrastructures plus efficaces et à préserver l'environnement.

Il s'agit des barrages de Cusse, à Bié, Luachimo, à Lunda-Norte, et Matala, à Huila, tous déjà en fonctionnement.

L'information a été fournie vendredi, à Matala, par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, lors de la cérémonie d'inauguration de la centrale hydroélectrique locale de Mata. Il a souligné que les bénéfices sont visibles, non seulement dans la disponibilité d'une plus grande capacité de production d'énergie électrique, ainsi que la réduction des coûts et des émissions de gaz à effet de serre.

Selon le ministre, une fois achevée la réhabilitation et l'agrandissement de la centrale hydroélectrique de Matala, avec 13 mégawatts supplémentaires, ses bénéfices «sont indéniables», mais elle ne couvrira que 38 pour cent des besoins de consommation de cette région, ce qui signifie que les centrales thermiques de Lubango et Moçâmedes continueront à fonctionner.

Le ministre a ajouté que les centrales thermiques ne seront hors service qu'au dernier trimestre 2025, après l'achèvement de la construction de la ligne de transport qui reliera Golfe, Matala et Lubango, et prendra du Médio Kwanza, avec une capacité de plus de 250 mégawatts.