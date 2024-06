Ile Maurice: Le compagnon de la victime, un Hollandais, dit connaître le meurtrier

Hier, vendredi 31 mai, vers une heure, une alarme s'est déclenchée dans une maison à Bambous. Deux agents de sécurité, qui s'y sont rendus, y ont découvert le cadavre de Marzello Wilfrid Baillache, 70 ans. C'est le compagnon de cet habitant de Bambous, un Hollandais de 67 ans, qui a déclenché l'alarme afin d'avertir la police et les agents de la société de sécurité.

La police de Bambous a été mandée sur les lieux, de même que le Chief police medical officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin. Le cadavre du septuagénaire a été transporté à l'hôpital Victoria, Candos, pour une autopsie. Le compagnon de la victime a expliqué à la police qu'un homme, connu de lui et de son compagnon, qu'ils avaient invités chez eux, les a ligotés dans leur chambre. Ni lui ni Marzello Wilfrid Baillache ne se sont pas laissés faire. Au cours de la lutte, la victime serait tombée et se serait gravement blessée au niveau la tête. Le présumé agresseur s'est alors enfui à bord de la voiture du couple.

Les policiers seraient à la recherche d'un dénommé Jordan dénoncé par le Hollandais. Les éléments de la Criminal Investigation Division de Bambous soupçonnent que le suspect n'a pas agi seul et qu'il y aurait d'autres personnes impliquées dans ce meurtre. Selon un de leurs voisins, Marzello Wilfrid Baillache et son partenaire «font le va-et-vient entre Maurice et l'Europe. Ils viennent de temps en temps passer des vacances ici. Tou kalite dimounn nou truve alevini dans sa lakaz la. Zot pena bon frekantasyon.» Un autre voisin parle d'eux comme d'un couple réservé et sans histoire.

Le Hollandais a expliqué à la police que lui et son compagnon ont l'habitude d'inviter le dénommé Jordan à prendre un verre chez eux. Ils l'ont fait dans la soirée de jeudi. À un moment, ce dernier s'est rendu aux toilettes et en retournant, il avait un sabre à la main et les a menacés. Il les a ligotés et leur a volé Rs 4 000, un magnétoscope et des bijoux leur appartenant.

L'autopsie de Marzello Wilfrid Baillache, pratiquée par le Dr Gungadin a attribué la mort de ce dernier à «ligature by strangulation». Le suspect a utilisé une corde pour étrangler la victime. Dans l'aprèsmidi de vendredi, la voiture appartenant à Marzello Wilfrid Baillache et à son compagnon a été récupérée à La Ferme par les policiers de Bambous et ceux de la Field Intelligence Office de la Western Division.

Le dossier a été transmis aux hommes de la Major Crime Investigation Team du Sud travaillant sous la houlette du surintendant Hemandass Ghoorah. Le suspect n'a pas encore été retrouvé mais les membres de cette unité vont examiner les images des caméras CCTV afin de le pister.