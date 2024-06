Maroc: Laâyoune - Rencontre régionale sur le développement des ressources financières des collectivités territoriales

Laâyoune — "Le développement des ressources financières des collectivités territoriales et des marchés publics: Entre réformes et défis", est le thème de la premiére rencontre de communication régionale organisée, vendredi à Laâyoune, au profit des présidents des Conseils communaux des trois régions du Sud du Royaume.

Initiée par l'Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC), en partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) relevant du ministère de l'Intérieur, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres destinées à examiner les difficultés relatives à la gestion de la chose publique locale, à favoriser l'interaction avec les partenaires locaux et échanger les expériences et les bonnes pratiques pour améliorer le processus de la gouvernance territoriale.

Lors de cette rencontre, marquée par la présence du gouverneur de la province d'Es-Semara, Hamid Naimi, l'accent a été mis sur les moyens à même de renforcer le rôle des capacités des élus locaux en matière de gestion de la chose publique locale, en faveur d'un développement durable et global.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'AMPCC, Mounir Laymouri, a souligné que le thème de cette rencontre reflète l'engagement de l'Association à identifier des solutions durables et efficientes, et à partager les expériences et les bonnes pratiques avec les présidents des Conseils communaux pour faire face aux différents défis liés à la gestion locale et à la bonne gouvernance territoriale.

"Si les marchés publics sont considérés comme l'outil par lequel les collectivités territoriales mettent en oeuvre leurs projets, ils sont confrontés dans la pratique à des ressources financières et humaines limitées dans plusieurs régions et provinces", a fait remarquer M. Laymouri.

Après avoir mis l'accent sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI, M. Laymouri a fait savoir que ce modèle se veut une véritable Feuille de route pour le développement durable de ces provinces, devenues une passerelle d'échange dans l'espace afro-atlantique, une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne et surtout un espace pour la consolidation de la coopération entre les économies émergentes des pays africains.

Par ailleurs, il a exprimé l'engagement de l'AMPCC à poursuivre les efforts de coopération décentralisée Sud-Sud, notamment avec les collectivités territoriales des différents pays de l'Afrique, par le biais du Fonds africain d'appui à la coopération internationale décentralisée des collectivités territoriales (FACDI).

Pour sa part, le Gouverneur chargé de la coopération et de la documentation à la DGCT, Abdelouahab El Jabri, a souligné que cette rencontre constitue une occasion pour examiner la gestion financière des collectivités territoriales, notamment en matière de fiscalité, des ressources financières propres et des marchés publics locaux, en vue de répondre aux attentes des citoyens.

"La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGCT et son rôle dans l'accompagnement des entités territoriales, dans l'optique de relever les défis et de renforcer sa position en tant qu'acteur majeur dans le processus de développement", a fait remarquer M. El Jabri.

Il a, en outre, relevé que cette rencontre régionale de sensibilisation et de communication s'inscrit dans le cadre du suivi des différentes procédures et mesures entreprises après la promulgation de la loi N° 07.20 modifiant et complétant la loi 47.06 relative à la fiscalité des collectivités locales, en tant qu'étape préliminaire de la réforme du système fiscal local, après une série de concertations avec les représentants des collectivités territoriales et les acteurs concernés par la chose fiscale locale, ainsi que les différentes parties prenantes.

De son côté, le président de l'Association marocaine des présidents des Conseils des préfectures et des provinces (AMPCPP), Abdelaziz Darouich, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour les acteurs territoriaux de discuter des difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales pour assurer des sources de financement des plans de développement.

Cette rencontre constitue aussi une occasion pour mener une réflexion approfondie et soumettre les propositions susceptibles de trouver les solutions adéquates aux problématiques soumises, a noté M. Darouich.

Dans ce sillage, il a fait observer que les collectivités territoriales sont devenues des unités administratives dotées de la personnalité morale et gèrent librement leurs affaires, d'autant plus qu'elles sont devenues un partenaire majeur du processus de développement pour répondre aux attentes de la population.

"Si les lois organiques des collectivités territoriales ont défini les compétences et les rôles entre les différents acteurs du développement local, en se basant sur les principes de subsidiarité et de libre gestion, les ressources financières et celles affectées ne sont pas, toutefois, à la hauteur des attentes", a-t-il déploré.

Dans ce cadre, M. Darouich a relevé que les capacités financières des entités territoriales soulèvent une série de problèmes au niveau de la gestion territoriale des régions, provinces et communes.

Dans cette lignée, le président de l'AMPCPP a indiqué que les programmes de développement sont tributaires de la mise en place des ressources financières nécessaires, faisant savoir que les collectivités territoriales se trouvent incapables d'élaborer des plans ambitieux, compte tenu de ressources financières limitées pour assurer un développement global.

Au programme de cette rencontre, figurent trois panels axés sur "Le développement des ressources financiéres propres des collectivités territoriales", "Les marchés publics: nouveautés et contraintes de développement local" et "FACDI: Un pilier pour le renforcement de la diplomatie parallèle".