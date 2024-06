Ile Maurice: La sélection mauricienne en quête de revanche

Suivant les championnats nationaux U16 sponsorisés par Olympia Sports, l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) a pu mettre sur pied la sélection mauricienne qui défendra nos couleurs lors du match Maurice-Réunion chez les U16. Une rencontre qui a lieu, aujourd'hui, au stade Germain Comarmond, de Bambous, à partir de 8h40 où l'équipe mauricienne visera une revanche.

Après le match Réunion-Maurice chez les moins-de-18 ans et le match triangulaire Réunion- Maurice-Seychelles chez les moins-de-20 ans qui ont eu lieu samedi dernier à L'Etang -Salé à l'île de la Réunion, l'équipe mauricienne tâchera de prendre sa revanche lorsqu'elle évoluera à domicile. En effet, sur ces deux premiers matches, les Réunionnais ont démontré leur suprématie en accrochant le doublé sur leur sol.

Étant l'hôte de ce match, la délégation mauricienne composée de 31 personnes et dirigée par José Bazerque et Jean-Eric Lajeunesse, respectivement chef de délégation et team manager, visera ni plus ni moins que la victoire sur les six épreuves au programme de cette compétition.

L'équipe de Maurice A comprendra la présence de six garçons soit Brice Tailly (St- Rémy), Wivans Louise (bbac), Josh Sylvio (rhac), Romain Gellé (P/d'or), Justeen Raboude (rhac) et Samuel Fleur (ang red) et de six filles : Jade Ramsamy (rhac), Selena Jolicoeur (rod), Lou Raffray (st tref), Britney Catherine (rhac), Liza Emilie-Anne (qb pav) et Anneleen Legentil (rod).

L'équipe B comptera le même nombre d'athlètes avec six garçons : Christiano Baptist (St-Rémy), Velan Sooprayen (bbac), Joas Laboudeuse (St tref), Luca Luidialam (Le Hoch), Ashneel Sukurdeep (St tref) et Dylan Joseph Boncoeur (rod) et six filles : Keyla Ballard (bbac), Lesly Legentil (rod), Tilly Keeling (adn), Trisha Hennequin (sou), Lucia Clair (rod) et Ella Subarayadu (P/d'or).

«Je peux dire que les athlètes sont très motivés et prêts pour la compétition. Je crois en la victoire de nos athlètes et tous les coaches travaillent ensemble pour y arriver», soutient Jean- Eric Lajeunesse. Pour l'athlétisme mauricien, il s'agira aussi de prendre sa revanche sur les précédents matches pour les catégories supérieures. En effet, malgré la présence de 26 éléments en U18 et de 20 athlètes en U20, les athlètes mauriciens n'ont pu empêcher le doublé des Réunionnais.

À noter aussi que ce dimanche 2 juin, l'AMA organise ses championnats nationaux de semi-marathon. La compétition se déroulera dans la région d'Ébène, plus précisément au Navin Soonarane Sports Complex où le départ sera donné à partir de 7h avec la course principale de 21km. S'en suivra le départ du 5km à 7h30 et celui du Fun Run de 2.5 km à partir de 8h30.

Programme

09H00 100m H (F) H1

09H03 100m H (F) H2

09H06 100m H (F) H3

09H11 100m H (G) H1

09H14 100m H (G) H2

09H17 100m H (G) H3

09H30 Longueur (F) AR 1

09H39 Longueur (G) AR 2

10H45 Poids (F) AR 1

10H54 Poids (G) AR 2

12H00 Hauteur (F) AR 1

12H09 Hauteur (G) AR 2

13H45 800m (F)

13H54 1000m (G)