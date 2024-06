Seychelles: Le rapport 2022 de l'Initiative pour la transparence des pêches pour les Seychelles montre des résultats améliorés

Le dernier rapport de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI) de 2022 pour les Seychelles montre qu'il existe une volonté de transparence dans le secteur, a déclaré un haut responsable.

Philippe Michaud, responsable national de la FiTI aux Seychelles, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse mercredi.

"Lorsqu'un gouvernement fait preuve de transparence et de participation, cela suscite de l'intérêt pour le pays et les Seychelles ont acquis une bonne réputation dans la région et dans le monde", a déclaré M. Michaud.

Il a ajouté qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne les informations disponibles sur le secteur de la pêche aux Seychelles.

La pêche est le deuxième contributeur à l'économie des Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.

Le Rapport FiTI 2022 présente un éventail complet de données identifiées par les 12 domaines thématiques du Standard FiTI. Il contient des statistiques de capture à différentes échelles d'opérations de pêche sur la santé des populations de poissons, ainsi que des informations détaillées sur les accords d'accès et les subventions gouvernementales au sein du secteur.

Le rapport souligne également l'engagement des autorités nationales des pêches à maintenir des pratiques solides de collecte de données et un partage cohérent d'informations avec le public.

Daniella Larue a compilé le rapport et dirigé la consolidation des données pour le Rapport FiTI 2022.

Le Groupe national multipartite (MSG) FiTI des Seychelles, composé de représentants du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, a collectivement examiné et approuvé le rapport.

"Ce rapport porte sur la transparence dans le secteur de la pêche et non sur la pêche elle-même. Cela signifie que lorsque nous travaillons sur le rapport, ce qui est examiné est s'il existe des informations sur les 12 domaines thématiques dans le domaine public", a déclaré Mme. Larue

Elle a ajouté que l'accessibilité au rapport visait également à déterminer si le public pouvait comprendre l'information ou si elle utilisait trop de terminologie scientifique.

"Les autres critères que nous examinons sont de savoir si l'information est complète ou non, ce qui peut être affecté par divers facteurs tels que la technique de collecte de données ou la technologie disponible pour acquérir cette information", a ajouté Mme. Larue.

Au cours du cycle de rapport 2022, de nouvelles informations ont été mises à disposition sur les sites internet des gouvernements, notamment sur les accords d'accès à la pêche étrangère.

Parmi eux, il y a un accord de pêche durable avec des sociétés de gestion de navires battant pavillon seychellois ; une explication de l'absence de procédures publiées pour adhérer à la pêcherie d'holothuries ; une liste des condamnations et des infractions dans le secteur de la pêche de 2020 à 2023 ainsi que les affaires judiciaires pertinentes ; des études sur la contribution économique des sous-secteurs de la pêche artisanale ; et une étude de 2018 sur l'emploi et les opportunités d'emploi dans la pêche industrielle du thon.

« Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous avons constaté une augmentation de la quantité d'informations disponibles, mais il reste encore beaucoup à améliorer quant aux informations disponibles dans le domaine public », a déclaré Mme. Larue.

Selon le rapport, « les efforts concertés de la Seychelles Fishing Authority (SFA) et du secteur de la pêche artisanale conduisent à des progrès significatifs vers une gestion des pêcheries transparente, durable et inclusive ».

Le rapport ajoute : « Cet engagement est souligné par la décision de la SFA de publier tous les rapports d'évaluation des stocks et un aperçu des évaluations des stocks de pêche mis à jour, et d'inclure des informations sur les rejets et le genre dans la pêche artisanale dans le rapport statistique sur la pêche 2022. »

L'Initiative pour la transparence des pêches (FiTI) a été développée comme un effort unique qui complète et soutient d'autres efforts nationaux, régionaux et mondiaux pour parvenir à une gouvernance responsable des pêches.

Il s'agit d'un partenariat mondial qui vise à accroître la transparence et la participation pour une gestion plus durable des pêcheries marines.

En rendant la gestion des pêches plus transparente et inclusive, la FiTI promeut des débats publics informés sur les politiques de pêche.