Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - L'Institut technologique agricole se dote de nouveaux bâtiments

Le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon au Congo, Maekawa Hidenobu, et l'administrateur maire de Makélékelé, Edgard Bassoukissa, ont inauguré, 31 mai à Brazzaville, le nouveau siège de l'Institut de technologie agricole (ITA).

L'ouverture du nouveau siège de l'ITA est le fruit de la coopération entre le Congo et le Japon car ce pays a totalement financé sa construction et son équipement. Anciennement situé dans l'enceinte du lycée Emery-Patrice-Lumumba puis de l'Institut des jeunes sourds, l'ITA est un établissement d'enseignement technique agricole et commercial ayant deux cycles de formation.

La formation technique agricole se solde par un BET et reçoit les élèves de niveaux 5e et 4e pour la première année et 4e et 3e pour s'inscrire en deuxième année. Elle offre la formation complète jusqu'au baccalauréat. Du côté de la formation commerciale, les élèves termineront également avec le diplôme du baccalauréat.

Pendant la présentation de l'oeuvre, l'architecte Dan Dominique Lutumba Massongela a détaillé les différents compartiments de l'ITA et leurs particularités. Cette oeuvre, a-t-il expliqué, est classée dans la catégorie B avec une superficie de 787 m2 et un prolongement du domaine public de 25 m qui la sépare des berges de la rivière Djoué.

Elle est subdivisée en trois blocs et dotée de quatre salles de classe, d'un bloc administratif puis d'un bloc sanitaire pour filles et garçons. « Ces bâtiments sont construits selon toutes les caractéristiques et normes de l'art de l'architecture moderne. Ils sont fondés des poteaux d'angle avec semelles isolées et des longrines liant les poteaux en béton armé, protégés par des rouleaux de films de polystyrène en sous-oeuvre. L'ossature des bâtiments est faite des poteaux isolés, des murs de refend et des cloisons en parpaings de 0,12 ml », a-t-il indiqué.

Le promoteur de cette école, Vital Ntela Biazi, a fait son historique, indiquant qu'elle était implantée dans un espace en location, avant d'acquérir son propre siège grâce au soutien de l'ambassade du Japon. Les élèves inscrits à l'ITA, a-t-il dit, seront autonomes à la fin de leur formation puisqu'ils seront capables de se lancer dans l'entrepreneuriat et de contribuer pleinement à l'autosuffisance en République du Congo.

Pour sa part, l'ambassadeur Maekawa Hidenobu a précisé que le financement d'un montant de 72 841 dollars américains, soit 44,5 millions F CFA, s'inscrit dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine.

« Je tiens à vous rappeler que les infrastructures qui vous sont livrées ce jour, pratiquement durant la clôture de l'année scolaire, sont un bijou que vous devrez chérir. Il est de votre responsabilité de vous les approprier et de les maintenir en bon état car, elles permettront d'assurer votre développement intellectuel et personnel. Cet important projet pour le développement de l'éducation et de l'agriculture en République du Congo est le résultat d'une collaboration précieuse entre le Japon et la République du Congo », a exhorté l'ambassadeur du Japon.

Avec une vue panoramique sur la rivière Djoué, cet établissement recevra les élèves qui souhaitent se former dans les domaines agricole et commercial.

La cérémonie d'inauguration a été rehaussée par la présence du maire de Makélékélé, Edgard Bassoukissa, ainsi que des cadres des ministères de tutelle et des sages.