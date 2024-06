Cameroun: Profession de foi Pierre de Gaétan Njikam - Candidat au poste de président Efracam 2024-2027

M. Pierre De Gaétan Njikam a prononcé il ya quelques jours à Bordeaux en France un discours historique en guise de profession de foi dans la cadre de l'Assemblée Générale élective du président et des membres du bureaux de l'association Efracam (élus français d'origine ou de nationalité Camerounaise) qui se tiendra ce 2 juin en France.

Très actif et prolifique, il cumule plusieurs fonctions à son actif. Connu beaucoup des mélomanes depuis 2017 comme le co- fondateur et directeur général du groupe fonds de dotation Pierre Castel- Agir avec l'Afrique etc.

L'intégralité de sa profession de foi en dessous

"Chères et chers collègues, chers amis....

Le dimanche 2 juin prochain, je me présente à la présidence de notre association EFRACAM pour les années à venir, et je souhaite vous exposer les raisons de ma candidature.

Au cours des dernières années, EFRACAM s'est métamorphosée, devenant un partenaire fiable et sérieux, tant en France qu'au Cameroun, aux yeux de nos interlocuteurs les plus éminents.

Pour nos collègues, élus politiques et professionnels, notre association est de plus en plus crédible et attractive. Cette transformation largement reconnue est le fruit de notre effort collectif : celui de notre Président Blaise Ethodet Nkake, sous le leadership duquel j'ai servi avec loyauté, enthousiasme et engagement comme vice-président, mais aussi grâce à l'implication de chacune et chacun d'entre vous, membres d'EFRACAM, qui avez fait preuve de détermination et de confiance dans la réalisation des objectifs de notre association.

Fort de ces acquis, je vous propose, dès maintenant et pour les prochaines années, de bâtir ensemble une nouvelle dynamique. Cette dynamique reposera sur les principes de rassemblement et de cohésion, de représentativité et de participation, d'efficience et d'efficacité, de responsabilité et de solidarité envers nos deux patries, le Cameroun et la France.

Oui, chers collègues, chers amis, pour qu'EFRACAM reste perçue comme crédible, utile, voire incontournable en France et au Cameroun, notre belle association doit parfaire sa mutation prometteuse.

Nous devons pérenniser les initiatives engagées ces deux dernières années, parachever la structuration durable et décentralisée de notre association, et devenir le catalyseur d'une coopération rénovée entre la France et le Cameroun, dans tous les domaines. Nous devons impulser de nouvelles dynamiques de développement économique, social et solidaire, de participation à la vie publique, ainsi que d'initiatives entrepreneuriales de la diaspora camerounaise en France et au Cameroun.

C'est cette ambition partagée que je vous propose de réaliser ensemble.

Pour concrétiser cette ambition collective, je souhaite rassembler tous les talents, toutes les sensibilités et toutes les catégories d'EFRACAM. Une élection au sein de notre association ne doit pas opposer, de manière artificielle et pour d'autres considérations, élus politiques et élus professionnels, encore moins les femmes aux hommes. Je m'engage donc à constituer une équipe représentative de tous les profils et de tous les talents d'EFRACAM, avec une forte présence des femmes au sein du Conseil d'Administration et du Bureau. Mais surtout, je veux une équipe pleinement engagée à servir.

Cette ambition collective doit se nourrir de vos idées et de vos propositions. C'est pourquoi je vous invite, dès à présent, à co-construire l'EFRACAM de demain. Dans les jours à venir, je vous présenterai, avec une équipe renouvelée mais expérimentée, notre dynamique d'ensemble pour EFRACAM, au service de la grandeur de la France et du Cameroun, dans un monde plus durable.

Bien fidèlement, et à votre service."