Afrique: Un masque traditionnel dénommé 'the great Zimbabwe' offert au Monument de la renaissance africaine

Dakar — La vice-ministre de l'Intérieur et du Patrimoine culturel de la République du Zimbabwe, Khon Chido Sanyatwe a offert, vendredi au Monument de la renaissance africaine, un masque traditionnel, emblème de son pays dénommé "the great Zimbabwe" (le Grand Zimbabwe).

L'oeuvre d'art "the Great Zimbabwe" représente l'aigle bateleur figurant sur le drapeau national du Zimbabawe.

Elle fait référence au "Grand Zimbabwe", nom d'un ensemble de ruines d'une cité médiévale d'Afrique méridionale, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Masvingo, au sud du pays.

"La remise de cette oeuvre +the Great Zimbabwe+ renforce l'accessibilité du Sénégal à la culture Zimbabwéenne", estime Mme Sanyatwe, lors de la cérémonie de réception de cette oeuvre d'art organisée dans le cadre de la célébration du 44ème anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Zimbabwe.

Elle dit espérer que le Sénégal donnera une plus grande dimension à cette oeuvre et au-delà, à la culture zimbabwéenne.

"Le Sénégal et le Zimbabwe partage une histoire relative à la colonisation, il est donc nécessaire pour les deux pays de renforcer leur indépendance en travaillant ensemble", a souligné la vice-ministre de l'Intérieur et du Patrimoine culturel du Zimbabwe.

%

Le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr a magnifié "la coopération dynamique" entre Dakar et Hararé qui doit être, selon lui, renforcée avec l'avènement de la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine).

"Le Sénégal, a-t-il dit, ne cesse de plaider, auprès de l'Union africaine pour la levée des sanctions imposées au Zimbabwe".

L'ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal, James Maridadi est revenu sur la coopération entre Dakar et Hararé, notamment dans le domaine agricole.

Le diplomate s'est félicité de l' expérience concluante, dans la région de Kaolack, d'une variété de maïs blanc cultivé dans son pays.

James Maridadi a indique que le thème du 44ème anniversaire de l'anniversaire de son pays est : "Friend to all and enemy to non" (ami de tous et ennemi de personne). Ce thème, selon lui, épouse la culture africaine "Ubuntu", qui signifie "je suis, parce tu es".