Congo-Brazzaville: Festival Gros plan - La cinquième édition se tient bientôt à Pointe-Noire

Une initiative de Michael Gandoh, cinéaste, la cinquième édition du festival Gros plan se tiendra du 17 au 22 juin, à Pointe-Noire. Un rendez-vous que s'évertue à perenniser depuis 2018 l'association Bilili ya Africa, en reunissant dans la ville océane les professionnels du cinéma, des multimédia et de l'événementiel. Tous, animés par la volonté de faire la promotion du cinéma, de l'audiovisuel et de défendre des droits des cinéastes.

Pour cette cinquième édition qui a pour marraine Claudia Yoka, productrice, réalisatrice et directrice de Tazama festival, Gros plan fait peau neuve en apportant des innovations et des changements organisationnels et structurels, avec notamment une nouvelle dénomination, un nouveau logo, un nouveau règlement, une nouvelle charte graphique...

En effet, l'événement se dénomme désormais Gros plan festival ou Festival international du film de Pointe-Noire. « Dans le jargon du cinéma, le gros plan est une technique de prise de vue isolant un détail du corps ou d'un objet. En ce qui concerne le festival, il met l'accent sur le cinéma et ses métiers », a dit Michael Gandoh.

« Le Gros plan festival est à ce jour la seule manifestation internationale cinématographique en République du Congo. Il met tant en lumière la jeune création cinématographique africaine et d'ailleurs et qui draine une affluence importante. Elle a fait près de 4000 entrées en 2022 », a-t-il ajouté.

Dynamique et riche, la programmation du festival se place sous le signe de l'émergence et de la découverte d'un jeune cinéma africain, mondial, créatif et novateur en invitant de jeunes réalisateurs à venir présenter leurs films. Le festival s'attache ainsi à créer l'opportunité de rencontres entre public et les cinéastes, mais aussi des professionnels du cinéma. « Une manifestation telle que celle-ci se définit par la volonté de sortir du flux des sorties cinématographiques hebdomadaires, de révéler des films rares et inédits, et de proposer des moments d'échange, de réflexion et surtout de convivialité autour des oeuvres, en compagnie de leurs créateurs », a poursuivi Michael Gandoh.

Le Gros plan festival accompagne les jeunes artistes musiciens connus ou en voie de l'être sous la forme d'un ciné-concert depuis 2018 grâce au soutien de ses partenaires. Dans le souci de donner une place à la relation musique et cinéma, et pour concevoir le ciné-concert, le Festival de Pointe- Noire sollicite de jeunes artistes de la scène musicale locale ou internationale.

Ainsi, pour la première fois, la soirée de lancement de cette cinquième édition sera marquée du sceau de la musique et du cinéma. Un grand concert sera donné sous les projecteurs dans un espace ouvert pouvant accueillir un grand public.

Comme à chaque édition, des ateliers de formation et master-class dirigés par des cinéastes et professionnels du cinéma chevronnés seront disponibles cette année. Une occasion pour des jeunes de se former dans certains métiers du cinéma, notamment la réalisation, le jeu d'acteur, le montage image, ...

Les rencontres professionnelles, les colloques et les conférences vont constituer aussi un autre moyen d'apprentissage entre les cinéastes séniors et juniors. C'est l'unique festival du film au Congo qui met l'accent sur la formation des jeunes et qui produit des films pour une diffusion pendant le festival.

Aussi, Gros plan festival est l'unique rendez-vous cinématographique qui prime des films longs métrages et courts métrages en compétition internationale, met l'accent sur le glamour, crée le rêve cinématographique congolais, forme plusieurs cinéastes chaque année, initie une activité caritative dans des orphelinats, en partenariat avec Canal+, accorde une place non négligeable au tourisme avec une visite guidée de la ville de Pointe-Noire et ses environs, produit des films de son atelier de réalisation.

A son terme, des distinctions seront attribuées aux acteurs et cinéastes méritants tant dans la catégorie longs métrages que dans celle des courts métrages (meilleur film documentaire, meilleure fiction, meilleur scénario, meilleur son, prix de la meilleure interprétation masculine, prix de la meilleure interprétation féminine, prix de la meilleure bande originale... ).

Initialement dénommé Festival international du court métrage la Pointe-Noire, le festival Gros plan a conservé cette dénomination jusqu'à sa quatrième édition (2022), une édition dite de transition marquant ainsi le passage vers le long métrage.