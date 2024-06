Madagascar: Haute Ecole d'Informatique - Un apport pour l'employabilité des jeunes malgaches

La Haute Ecole d'Informatique (HEI) poursuit sa mission pour l'employabilité des jeunes à travers l'excellence informatique. Deux ans et demi après son ouverture, elle vient de se doter de nouveaux locaux à Ivandry et dont l'inauguration a eu lieu le 24 mai dernier en présence d'invités de marque comme le directeur général du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications.

La HEI, qui forme actuellement 250 étudiants, figure ainsi parmi les universités spécialisées en informatique de référence à Madagascar.

Exigeant

Ses deux jeunes co-fondateurs, qui sont des jeunes talents malgaches de l'informatique, et des fins connaisseurs des réalités de l'enseignement à Madagascar et de la place de l'informatique dans le monde, se sont fixé comme objectifs de former leurs étudiants sur les domaines d'actualité comme la programmation, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

L'École se démarque notamment par son programme pédagogique exigeant, dispensé par un corps professoral composé d'experts, de professionnels et de chercheurs malgaches chevronnés. « Notre objectif est de fournir des compétences techniques et comportementales à jour et adaptées aux besoins du marché à nos étudiants pour favoriser leur employabilité », expliquent les co-fondateurs. Un programme pédagogique concocté avec et pour les Entreprises de Services du Numérique (ESN) nationales comme internationales.

%

Bourses d'études

La force de ce programme pédagogique de qualité réside aussi dans le fait qu'il est conjugué avec l'apprentissage en alternance qui allie connaissances théoriques en classe et apprentissage pratique en entreprises.

« À partir de la deuxième année, tous nos étudiants bénéficient de cette alternance qui leur permet de continuer leurs études tout en occupant un poste à temps partiel au sein d'une entreprise et ainsi, monter en compétences rapidement tout en gagnant de l'argent ». Mieux, la HEI offre des bourses d'études à des étudiants sur ses fonds propres et en partenariat avec des parrains particuliers ou entreprises.

Des bourses d'études qui ont permis à 19 étudiants, socialement vulnérables mais aux résultats excellents, de poursuivre leurs études chez HEI. Quoiqu'il en soit, ses fondateurs considèrent la HEI comme un apport pour l'employabilité des jeunes malgaches et, par conséquent, une contribution à la lutte contre la pauvreté à Madagascar.

« Le cursus que nous proposons vise à former des informaticiens opérationnels à leur sortie et donc de lutter contre la pénurie de développeurs à Madagascar et dans le monde. Étant un domaine porteur, l'informatique est un tremplin pour le développement à Madagascar ». Un apport qui va se renforcer grâce aux nouveaux locaux qui peuvent accueillir environ 400 étudiants.