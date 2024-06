Afrique: Assemblées annuelles du groupe de la Bad- Abidjan accueille la 60e édition en 2025

Les rideaux sont tombés sur la 59e édition des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) le vendredi 31 mai 2024, à Nairobi au Kenya. Rendez-vous en Côte d'Ivoire Abidjan, pour l’organisation de la 60e édition en 2025.

Lors de la cérémonie de clôture, Njuguna Ndung'u, ministre des Finances du Kenya et président du Conseil des gouverneurs de la Bad, a officiellement passé le flambeau à Kaba Nialé, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire. En l’absence de cette dernière, la passation des charges a été faite entre le président du Conseil des gouverneurs sortant et Philippe Lasmel, directeur général dudit ministère. Rapporte le site du quotidien gouvernemental fratmat.info.

Philippe Lasmel a traduit la reconnaissance de la Côte d’Ivoire et de la ministre Kaba Nialé pour cet honneur fait au peuple ivoirien. Et c’est à juste titre que le directeur général n'a pas manqué d'apprécier la gouvernance du président du Conseil des gouverneurs qui « a guidé avec tact, dévouement et clairvoyance, les activités de l’institution financière panafricaine ».

L’autre fait majeur de cette cérémonie de clôture, c’est qu’avec l’avis favorable du Conseil des gouverneurs, la Côte d’Ivoire qui abrite le siège statutaire du Groupe de la Bad est élue pour abriter les Assemblées annuelles 2025. « Je voudrais indiquer que le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et son gouvernement sont honorés d’accueillir toute l’Afrique et ses partenaires pour les Assemblées annuelles 2025 de la Bad », a déclaré Philippe Lasmel.

Les Assemblées annuelles de la Bad sont un moment clé dans le calendrier de l'institution. La 60e édition réunira les gouverneurs de la Banque, les ministres des Finances et de la Planification économique des pays membres, ainsi que des Chefs d'État, des représentants d'organisations internationales, des dirigeants d'entreprises et des experts en développement.

Ces réunions permettent de discuter des politiques de la Banque, d'approuver les rapports financiers et de fixer les priorités stratégiques pour l'année à venir. Le rendez-vous d'Abidjan sera marqué par la célébration des 60 ans de la Banque et de l'élection du nouveau président qui devra succéder à Akinwumi Adesina à la tête de la Bad depuis 2015. A noter que la Côte d’Ivoire a déjà abrité au moins deux Assemblées annuelles de la Bad dont l’une en 2010.