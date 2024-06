Niger : Pipeline Export Niger-Bénin (PENB)- Tenue à Niamey de la 2ème réunion du comité Inter-État de pilotage

Le ministre nigérien du Pétrole, M. Barké Mahamane Moustapha a présidé, le 27 mai dernier à l’hôtel Radisson Blu de Niamey, l’ouverture de la deuxième réunion du comité Inter-État de pilotage du Pipeline Export Niger- Bénin en présence du Ministre de l’énergie, de l’eau et des Mines du Bénin, M. Seidou Adambi. L’information est rapportée par l’Anp.

Cette réunion, selon ce confrère, élargie aux délégations nigériennes, béninoises et de WAPCO (société chinoise chargée de l'exploitation du Pipeline), a porté sur le passage transfrontalier terrestre des matériaux et équipements pour le projet Pipeline Export Niger-Bénin ainsi que la coordination sur place pour le chargement des tankers.

Deux jours durant, ajoute la source, la rencontre a permis aux équipes d’échanger sur les points inscrits en vue d’une exploitation durable et mutuellement bénéfique pour les parties. Les discussions ont également permis d’envisager des solutions sur l’approvisionnement continu du pipeline en matériaux et équipements permettant d’assurer la maintenance du système et les réparations d’urgence.

Les échanges ont également favorisé la mise en place d’un système de coordination qui facilitera les exportations du Meleck à travers des levages fluides et sans entrave car la cote du Meleck sur le marché international en est largement tributaire.

Dans son discours d’ouverture, le ministre nigérien du pétrole a indiqué que « c’est un agréable plaisir pour lui d’accueillir une fois de plus au Niger ses frères et collègues du Bénin, membres du comité, après la première réunion du comité tenue au Niger sur le site pétrolier du champ de Koulele le 10 mars 2023 ».

Il a par la suite rappelé que « le 1er novembre 2023, le Premier Ministre nigérien a procédé sur le site de Koulele au lancement du démarrage de la production du pétrole brut Meleck du Niger destiné à l’exportation ».

« Faisant suite, à cet acte officiel et symbolique, WACPO a procédé au lancement des premiers barils dans le pipeline le 1er 2024, qui initie la mise en service du pipeline d’exportation », a ajouté M. Barké Mahamane Moustapha.

Il a également fait savoir que « le pétrole transporté est arrivé au terminal portuaire de la station PS09 de Semé, le 21 avril 2024 après avoir parcouru les 1905,08 Km de Pipe ».

« Le Premier bateau affrété par l’acheteur arrivé le 16 mai 2024 a effectué le chargement de la première cargaison du Meleck le 18 mai 2024, puis a quitté le port », a annoncé le ministre du Pétrole, tout en indiquant que toutes les opérations se sont bien déroulées à la satisfaction de toutes les parties au projet.

De ce fait, a indiqué le ministre Barké « les recettes directes attendues de ce projet contribueront significativement à rentabiliser les investissements réalisés ».

« Elles seront encore plus importantes en prenant en compte les effets induits sur toutes la chaine pour les acteurs intervenant dans cette phase d’exploitation notamment en termes de création d’emploi, de formation, de services de sous-traitance et de recettes fiscales », a précisé le ministre Nigérien du pétrole.

« À cet effet, pour la réalisation de cet espoir économique et social, les parties prenantes du projet doivent chacun en ce qui les concerne, remplir des obligations dans le respect strict non seulement des accords signés dans le cadre du projet, mais également ceux internationaux », a plaidé le Ministre du Pétrole qui a, enfin, au nom du Gouvernement du Niger, rassuré les parties prenantes que tous les projets en lien avec l’exportation du Meleck, à savoir le projet d’exploitation de la Grande Autorisation Exclusive d’Exploitation (Grande AEE) du bloc Agadem et le projet Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) bénéficieront de tous les soutiens et l’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre de leurs activités dans le strict respect des contrats, accords et conventions signés.

De son côté, le ministre béninois a, quant à lui, remercié ses frères du Niger pour l’accueil chaleureux et également salué l’occasion qui s’offre aux deux pays de se retrouver autour d’une table pour échanger sur un projet commun, mais également sur des sujets qui vont de l’intérêt des deux pays. « Je voudrais donc une fois encore remercier chaque acteur de ce projet et prier Dieu afin que nous puissions être tous éclairés pour trouver une porte de sortie qui permettra de gérer au mieux les intérêts de nos deux peuples pour ce projet important et également pour d’autres projets qui sont en attente ou déjà en cours entre nos deux nations », a indiqué M. Seidou Adambi.

« Aussi, nous avons pris bonne note de tout ce qui a été envoyé comme documentations de cette séance et de tout ce qui a été proposé à la fois par WACPO Niger-Bénin et par l’État nigérien dans le cadre de la mise en exploitation correcte du projet de pipeline d’export Niger-Bénin », a-t-il conclu.

Rappelons que compte tenu des problèmes sécuritaires, le Niger a laissé sa frontière fermée en dépit de la réouverture de celle du côté du Benin au lendemain de la levée des sanctions de la Cédéao et de l’Uémoa. Cette situation a conduit les autorités de ce pays et de transit de ce pipeline, à bloquer le chargement du brut nigérien à partir du port de Séme, mais cette interdiction a été vite levée avec l’intervention de la partie chinoise du projet.