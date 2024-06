Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Juin 2024

Sénégal : Journée nationale de nettoiement- Le président Bassirou Diomaye Faye lance officiellement la première édition

Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a lancé officiellement la journée nationale de « Set-Setal » ce samedi à Thiaroye Gare. Le président de la République était accompagné par le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement et plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a participé ce samedi la première édition de la journée nationale de nettoiement (set-setal) à Thiaroye Gare qui correspond d’ailleurs à la journée de lancement. La cérémonie officielle s’est tenue non loin de l’hôpital de Pikine et du camp militaire de Thiaroye en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, maitre d’œuvre de la journée. (Source : adakar.com)

Kenya : Assemblées annuelles du groupe de la Bad - Abidjan accueille la 60e édition en 2025

Les rideaux sont tombés sur la 59e édition des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) le vendredi 31 mai 2024, à Nairobi au Kenya. Rendez-vous en Côte d'Ivoire Abidjan, pour l’organisation de la 60e édition en 2025.Lors de la cérémonie de clôture, Njuguna Ndung'u, ministre des Finances du Kenya et président du Conseil des gouverneurs de la Bad, a officiellement passé le flambeau à Kaba Nialé, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire. En l’absence de cette dernière, la passation des charges a été faite entre le président du Conseil des gouverneurs sortant et Philippe Lasmel, directeur général dudit ministère. Rapporte le site du quotidien gouvernemental fratmat.info.

Guinée : Aéroport international de Conakry - Un décret du général Doumbouya attaqué à la Cour suprême

Un Décret du Général Mamadi Doumbouya est au centre d’une bataille judiciaire à la Cour Suprême, la plus haute institution judiciaire de Guinée. Au cœur de ce bras de fer, le Décret pris le 16 décembre 2022, par l’actuel chef de la transition guinéenne, rebaptisant l’aéroport international Conakry-Gbessia du nom de feu Ahmed Sékou Touré, père de l’indépendance de la Guinée. Héros pour les uns, tyran pour les autres, le leader du PDG-RDA ne fait toujours pas l’unanimité dans son pays, qu’il a dirigé pendant 26 ans.« Choqués » par cet acte, les membres de l’Association des victimes du camp Boiro (AVCB) ont saisi la Cour Suprême pour faire annuler le décret qui avait suscité à l’époque énormément de polémiques. Après près de trois ans d’attente, le procès qui devait s’ouvrir ce jeudi 30 mai 2024, a été finalement reporté à la demande de la partie civile. (Source : africaguinee.com)

Niger : Pipeline Export Niger - Tenue à Niamey de la 2ème réunion du comité Inter-État de pilotage

Le Ministre nigérien du Pétrole, M. Barké Mahamane Moustapha a présidé, le 27 mai 2024 à l’hôtel Radisson Blu de Niamey, l’ouverture de la deuxième réunion du comité Inter-État de pilotage du Pipeline Export Niger- Bénin en présence du Ministre de l’énergie, de l’eau et des Mines du Bénin, M. Seidou Adambi. Cette réunion, élargie aux délégations nigériennes, béninoises et de WAPCO (société chinoise chargée de l'exploitation du Pipeline), a porté sur le passage transfrontalier terrestre des matériaux et équipements pour le projet Pipeline Export Niger-Bénin ainsi que la coordination sur place pour le chargement des tankers.Dans son discours d’ouverture, le ministre nigérien du pétrole a indiqué que « c’est un agréable plaisir pour lui d’accueillir une fois de plus au Niger ses frères et collègues du Bénin, membres du comité, après la première réunion du comité tenue au Niger sur le site pétrolier du champ de Koulele le 10 mars 2023 ». (Source : Anp)

Maroc : Tour du Maroc 2024 - Un trio Français à l’arrivée, les Burkinabè en difficulté

Le Français Alessio Cialone de l’équipe Vendéé U a remporté la deuxième étape du Tour du Maroc 2024 ce 1er juin 2024. Il devance Emmanuel Cognet de Team France Défense et son coéquipier Rayan Boulahoite. Les Burkinabè ne se sont pas encore montrés au Tour du Maroc. Le premier des Burkinabè Soumaila Iloubodo est arrivé à la 84e place. Boureima Nana s’est classé 87e et Rachid Bouda a pris la 92e place.Alessio Cialone s’est imposé au sprint devant Emmanuel Cognet avec un temps de 3h07/04 pour une course qui s’est disputée sur 131,1km entre Guelmim et Tiznit. Les quatre premières places sont occupées par les Français. Achraf Ed Doghmy vainqueur de la 4e et la 10e étape du Tour du Faso est le meilleur des Marocains.Les coureurs burkinabè pourraient tenter de briller lors de la 3e étape entre Agadir et Essaouira longue de 168,7km ce dimanche 2 juin 2024. (Source : Burkina 24)

Cameroun : Tour du Cameroun 2024 - Des perturbations lors de la deuxième étape

La deuxième étape du Tour cycliste international du Cameroun interrompue à 10 kilomètres de l’arrivée. Ce samedi 1er juin 2024, le commissaire de course a dû arrêter la course suite à l’inondation de la chaussée après des pluies tombées au cours de la journée. Ces pluies avaient d’ailleurs retardé le départ de cette deuxième étape entre Figuil et Garoua (102,7 km). Finalement, la victoire d’étape est attribuée à Oussama Abdellah de l’Algérie. Il a parcouru les 102,7 km en 2h16 :30 s. Les Algériens alignent d’ailleurs les cinq premiers à l’arrivée de cette étape avec la deuxième place pour Hamza Megnouche et Abdallah Beyoucef. Clovis Kamzong, vainqueur de l’étape de la première étape se classe 5e à plus de deux minutes du vainqueur. (Source : Burkina 24)

Gabon :« Partenariat forestier » et "avancées" institutionnelles - Au menu d’une rencontre entre Macron et le président de transition gabonais

Emmanuel Macron a reçu vendredi soir le président de transition au Gabon Brice Oligui Nguema, avec qui il a évoqué le développement d'un « partenariat forestier » mais aussi les « avancées » en matière de « retour à l'ordre constitutionnel », après le putsch d'août 2023, selon l'Elysée. Après la tenue du One Forest Summit en mars 2023 à Libreville, consacré à la préservation de la forêt tropicale, M. Macron et le général Oligui « se sont engagés à travailler au lancement d’un partenariat forestier », a indiqué la présidence française dans un communiqué. La France a déjà conclu de tels partenariats l'an passé qui accordent 100 millions d'euros à la Papouasie Nouvelle-Guinée et 50 millions au Congo pour que ces pays protègent leurs forêts afin qu'elles continuent à absorber et stocker du CO2. Un autre était aussi en discussion avec la République démocratique du Congo. (Source : afp)

Rca : Justice et lois - Une enquête judiciaire contre Figueira Martin Joseph pour complot contre l’Etat

Dans un communique de presse, publié le 30 mai 2024, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bangui informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d’une enquête judiciaire contre Figueira Martin Joseph.En effet, dans la journée du 25 mai 2024, les Forces de défense et de sécurité ont interpellé sieur Figueira Martin Joseph dans la ville de Zémio, sise dans la préfecture du Haut Mbomou. Celui-ci est détenteur de deux passeports. Dans le premier, il porte le nom de Martin Joseph Edouard, de nationalité belge, tandis que dans le second, il s'appelle Figueira Martin Joseph de nationalité portugaise, sous le statut de consultant travaillant pour l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) FHI 360. (Source : abangui.com)

Côte d’Ivoire : Fin des obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié - Le Sphinx de Daoukro inhumé Pepressou dans la stricte intimité familiale

L'ancien président ivoirien, Henri Konan Bedié dit " N'Zueba" a été inhumé ce samedi 1er juin 2024 à Pepressou, son village natal dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Rapportent plusieurs correspondants de presse et les canaux d’informations du Pdci Rda.Cette ultime étape du départ de feu Henri Konan Bédié vers son créateur a été précédé d'une messe de Requiem à la chapelle Sainte Anne de Pepressou. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre Robert Beugré Mambé et la présidente du sénat Kandia Camara. Monseigneur Boniface Ziri dans une bénédiction finale de la messe a dit : « Seigneur pardonne à notre frère Aimé Henri toutes ses fautes. Donne-lui de vivre dans la lumière pour des siècles et des siècles » (Source : allafrica.com)

Une sélection de Bamba Moussa