Maroc: Khénifra - Un vaste programme pour la formation des femmes relais communautaires

Khénifra — Un vaste programme pour la formation et la sensibilisation des femmes relais communautaires a été lancé, vendredi, dans la commune de Lekbab au niveau de la province de Khénifra, et ce dans le cadre des efforts visant à sensibiliser les femmes enceintes de cette localité quant à l'importance du suivi de leur état de santé et celui de leurs enfants notamment au cours des 1000 premiers jours.

Ce programme lancé par la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Khénifra et l'Initiative Nationale pour le Développement Humain dans le cadre des célébrations marquant le 19è anniversaire de l'INDH vise à promouvoir la santé maternelle et infantile qui recèle des enjeux considérables pour garantir le développement cognitif des enfants et leur bien être physique.

Au niveau du centre de santé rural de niveau 2 à Lekbab, un groupe de femmes relais communautaires ont bénéficié d'une session de formation et de sensibilisation à l'importance du suivi périodique des femmes enceintes avant et après l'accouchement et l'importance de prévoir des interventions précoces pour favoriser l'accouchement des femmes dans un cadre médical contrôlé.

Les femmes relais communautaires ont été sensibilisées à l'importance de promouvoir une culture diététique saine et équilibrée pour les femmes en état de grossesse, à l'encouragement de l'allaitement maternel exclusif notamment au cours des six premiers mois outre la diversification de l'alimentation des enfants et la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans.

Dans une déclaration à la MAP, Imane El Habri, de la Division Action sociale au sein de la préfecture de la province de Khénifra a souligné que cette initiative lancée dans le cadre des célébrations marquant le 19è anniversaire de l'INDH ambitionne de sensibiliser les femmes relais communautaires quant aux pratiques préventives destinées à prendre en charge les femmes enceintes et les nouveau-nés, relevant que la formation a été centrée sur les enjeux attachés aux 1000 premiers jours de la vie des enfants et leur impact sur leur bien-être ainsi que celui de leurs parents et de la société.

La formation a mis l'accent sur l'importance pour ces femmes de promouvoir les meilleures pratiques en ce qui concerne la nutrition infantile, à encourager de l'allaitement maternel exclusif et à l'amélioration des pratiques d'alimentation complémentaire, a-t-elle fait savoir.

De son côté, Amina Koul, femme relais communautaire à Lekbab a souligné l'importance de cette campagne de sensibilisation qui représente une opportunité pour améliorer les connaissances et les meilleures pratiques concernant les comportements à préconiser pour le développement optimal de l'enfant durant les mille premiers jours de sa vie.

Au niveau de la province de Khénifra, une grande importance a été accordée à la santé maternelle et infantile à travers la réalisation d'un ensemble de projets dans le domaine de la santé maternelle, notamment la construction, l'équipement et la réhabilitation de 8 maison de maternité avec une enveloppe financière de 7,7 millions de dirhams.

La construction de ces maternités dénote l'ampleur des efforts déployés par l'INDH et ses partenaires afin d'encourager l'accouchement des femmes dans un milieu surveillé et de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, outre la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance.