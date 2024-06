Afrique: Bilan positif pour la 2ème édition du Gitex Africa à Marrakech (Mme Mezzour)

Marrakech — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, s'est félicité du bilan positif du Gitex Africa 2024, qui a connu une forte présence des géants de la technologie, des startups et des investisseurs de plus de 130 pays.

Cette 2ème édition a donné lieu à des transactions commerciales importantes et à de nouveaux partenariats, et a drainé des investissements de divers acteurs présents à cet événement, a souligné Mme Mezzour dans une déclaration à la MAP, à la clôture de cet évènement (29 au 31 mai).

La ministre a, dans ce sens, relevé que son département a pris en charge les frais de participation de 200 start-ups marocaines, afin de leur permettre de bénéficier des grandes opportunités qu'offre cette manifestation.

Le ministère, a-t-elle ajouté, a conclu, en marge du Gitex Africa 2024, plusieurs partenariats pour le développement des start-ups marocaines.

En outre, le ministère a signé un ensemble d'accords, notamment un accord pour lancer un programme de formation de 15 000 jeunes à travers les différentes régions du Royaume dans le domaine du numérique, a indiqué Mme Mezzour.

Il s'agit également de l'élargissement du programme "Jobintech", qui offre des formations intensives aux jeunes marocains pour les accompagner dans leurs efforts d'accès au marché du travail, a-t-elle expliqué.

Un accord avec la société Oracle a également été conclu pour lancer deux régions cloud publiques avec un investissement total de 1,4 milliard de dirhams, a poursuivi la ministre.

Par ailleurs, Mme Mezzour a relevé que Gitex Africa 2024 a été marqué cette année par un pavillon dédié à l'exposition des services publics numériques avec le soutien du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, faisant remarquer que plusieurs de ces services se sont vu décerner des prix importants à la clôture de cet événement.

Et la ministre d'ajouter que cet événement a permis de tenir des rencontres avec plusieurs ministres africains afin d'approfondir le partenariat et la coopération, dans le cadre de l'engagement du Maroc en faveur du développement socio-économique en Afrique et la coopération Sud-Sud, en droite ligne de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.