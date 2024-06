Ethiopie: La Commission du dialogue national lance des consultations sur l'établissement d'un programme à l'échelle nationale

Addis Ababa — La Commission nationale de dialogue éthiopienne a lancé un chapitre consultatif national sur l'établissement de l'ordre du jour à Addis-Abeba avec la participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes.

Le coup d'envoi du chapitre consultatif national sur l'établissement de l'ordre du jour a été donné en présence du Premier ministre Abiy Ahmed au musée commémoratif de la victoire d'Adwa.

La Commission du dialogue national lance des consultations sur l'établissement d'un programme à l'échelle nationale

Addis Ababa 1 juin,2024 (ENA)La Commission nationale de dialogue éthiopienne a lancé un chapitre consultatif national sur l'établissement de l'ordre du jour à Addis-Abeba avec la participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes.

Le coup d'envoi du chapitre consultatif national sur l'établissement de l'ordre du jour a été donné en présence du Premier ministre Abiy Ahmed au musée commémoratif de la victoire d'Adwa.

Des représentants de la communauté, des partis politiques, des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des institutions et des associations, et des personnes influentes étaient également présents.

S'adressant à la session inaugurale, le commissaire en chef Mesfin Araya a souhaité la bienvenue aux participants à la phase préparatoire inclusive et participative marquant l'entrée dans le processus de dialogue et la phase de consolidation de l'établissement de l'ordre du jour.

%

Le commissaire en chef a fait le point sur le parcours de la commission depuis sa création en surmontant de nombreux défis tout en travaillant sans relâche à la réalisation de l'objectif tant attendu de rapprochement et de consensus.

Il a également déclaré que la commission avait jusqu'à présent facilité la sélection de représentants pour le chapitre consultatif sur l'établissement de l'ordre du jour dans plus de 1 000 districts à travers dix régions et deux administrations municipales, et qu'elle avait commencé le processus dans l'administration de la ville d'Addis-Abeba.

M. Mesfin a révélé que des consultations similaires sur l'établissement de l'ordre du jour suivraient dans toutes les régions et dans l'administration de la ville de Dire Dawa, où la sélection des participants a déjà eu lieu.

L'identification et la sélection des participants sont en cours dans les régions d'Amhara et de Tigray.

Le commissaire principal a exprimé sa conviction que la jeunesse contemporaine laissera un meilleur héritage de paix et de développement en apprenant des erreurs des générations précédentes.

En outre, il a humblement appelé les jeunes à transformer la plateforme de définition de l'ordre du jour d'un espace d'évacuation des griefs en un forum d'idéation et de génération de solutions, permettant une transition d'une culture de conflit à une vie pacifique.

Le commissaire en chef a déclaré que la commission s'efforçait de maintenir la porte du dialogue ouverte à toutes les parties, quel que soit leur lieu de résidence, et de trouver des solutions nationales aux défis du pays.

Tout Éthiopien peut soumettre son programme à la commission, individuellement ou collectivement, au cours de ce processus d'établissement de l'ordre du jour, a-t-il souligné, affirmant l'inclusivité, la transparence et la crédibilité du processus.