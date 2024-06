Ethiopie: Le gouvernement invite les investisseurs à soutenir le développement du logement par le biais d'un partenariat public-privé

Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a réaffirmé son engagement à travailler avec les entreprises privées dans le secteur de la construction par le biais d'un partenariat public-privé.

Par une matinée radieuse au coeur d'Addis-Abeba, la ville animée a accueilli l'inauguration d'un remarquable projet de logement réalisé par Gift Real Estate, qui témoigne de la puissance de la collaboration entre le gouvernement et les entités privées.

La ministre du développement urbain et de la construction, Chaltu Sani, le maire adjoint d'Addis-Abeba, Jantirar Abay, des cadres de Gift Real Estate et d'autres invités ont assisté à la cérémonie d'inauguration.

Au cours de la cérémonie, la ministre Chaltu Sani a exprimé l'engagement du gouvernement à favoriser la croissance, en faisant l'éloge des stratégies de développement de la ville qui intègrent harmonieusement le progrès et la durabilité.

Mme Chaltu a mis l'accent sur les diverses options de développement explorées pour soutenir les projets d'infrastructure et de logement, favorisant ainsi la croissance urbaine du pays.

Ses propos ont trouvé un écho dans l'auditoire lorsqu'elle a reconnu le rôle essentiel joué par les partenariats public-privé, citant Gift Real Estate comme un brillant exemple de ce type de collaboration.

Rappelant l'impressionnante feuille de route de Gift Real Estate, qui a notamment mené à bien deux projets de logements modernes en copropriété, Mme Chaltu a exprimé sa confiance dans l'intensification continue des efforts déployés par le gouvernement et le secteur privé pour relever les défis pressants auxquels sont confrontés de nombreux Éthiopiens en matière de logement.

Dans un appel aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, la ministre s'est engagée à renforcer le soutien du gouvernement aux entreprises engagées dans le secteur de la construction de logements.

Son invitation a été un soutien retentissant à l'immense potentiel qui réside dans la promotion d'un secteur immobilier diversifié et prospère.

Face aux défis posés par la hausse des coûts des matériaux de construction, Mme Chaltu a préconisé une approche à deux volets : renforcer les capacités de production locales et adopter les technologies modernes. Sa vision pragmatique souligne l'engagement du gouvernement à surmonter les obstacles et à assurer la croissance durable du secteur de la construction.

Alors que la cérémonie touchait à sa fin, le PDG de Gift Real Estate, Gebreyesus Igata, est monté sur scène, débordant de fierté. Présentant la dernière merveille de l'entreprise, un village ultramoderne de 54 000 mètres carrés dans la région de Lemi Kura, il a rappelé le succès des projets précédents à Yeka et CMC. Ce troisième village, d'une superficie de 54 000 mètres carrés dans le quartier de Feresbet, témoigne de l'engagement durable de Gift Real Estate à redéfinir la vie urbaine.

Avec une expérience de plus de trente ans dans le secteur de la construction, Gift Real Estate a adopté une philosophie de "construction de communautés".

Ses villages sont méticuleusement planifiés pour favoriser un mélange harmonieux d'équipements modernes et de traditions chères à la vie sociale éthiopienne. Cette approche unique distingue les projets de Gift Real Estate, qui offrent un large éventail d'options de logement, depuis les immeubles d'habitation de 24 étages jusqu'aux villas, maisons de ville et maisons en rangée confortables, complétées par un ensemble de commerces et de services.

Au fur et à mesure que les couleurs vives et les lignes épurées du nouveau village défilaient sous les yeux des participants, il est devenu évident que ce projet était plus qu'une simple collection de bâtiments ; il s'agissait d'une célébration de l'innovation, de la collaboration et d'une vision partagée pour un avenir urbain prospère et durable.