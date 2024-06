Maroc: M. Talbi El Alami représente SM le Roi à la cérémonie d'investiture du président du Salvador

San Salvador — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cérémonie d'investiture du président de la République du Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, qui s'est déroulée samedi à San Salvador.

M. Bukele Ortez a été réélu, en février dernier, pour un second mandat suite à sa victoire au premier tour de la présidentielle avec 84,65% des voix.

La cérémonie officielle d'investiture de M. Bukele Ortez a eu lieu en présence de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que de représentants d'institutions législatives, du corps diplomatique accrédité au Salvador et d'autres personnalités.

Lors de cette cérémonie, M. Talbi El Alami a transmis à M. Bukele Ortez les salutations et félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que Ses sincères voeux de réussite et de davantage de progrès et de prospérité pour la République du Salvador.

Le président de la Chambre des représentants était accompagné à cette occasion du Chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc au Salvador, Brahim Badi.

Dans un message adressé à M. Nayib Armando Bukele Ortez à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême du Salvador, Sa Majesté le Roi avait exprimé à M. Bukele Ortez Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux les plus sincères de plein succès dans la conduite de son pays ami vers davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, le Souverain a fait part de Sa satisfaction des relations solides unissant les deux pays, fondées sur l'amitié et l'estime mutuelle, Se félicitant de la dynamique constante que connaît la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun.

SM le Roi a réitéré, à cet égard, Sa détermination à continuer à oeuvrer de concert avec M. Bukele Ortez pour hisser les relations entre le Maroc et le Salvador au niveau des aspirations des deux peuples amis.