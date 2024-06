Maroc: Biographie de Mustapha Farès, nouveau Directeur général de l'ANP

Rabat — M. Mustapha Farès, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé samedi Directeur général de l'Agence nationale des ports (ANP), est lauréat de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris et de l'Ecole Hassania des Travaux Publics.

Ingénieur des travaux publics et Ingénieur d'Etat en Génie Civil, M. Farès exerce depuis 2021 en tant que Secrétaire Général par intérim du ministère de l'Equipement et de l'Eau. Entre 2016 et 2021, il a occupé le poste de Directeur Général du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE).

Il a également exercé les fonctions de Directeur du pôle des aménagements au sien de l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVB) entre 2015 et 2016, ainsi que Directeur de l'Unité infrastructures (2011-2015) au sein de la même agence.

Entre 2010 et 2011, M. Farès qui a entamé sa carrière en tant Ingénieur d'Etat à la division des travaux (DASA) en 1996, a été Directeur délégué chargé du développement de la 1ère séquence de Bab Al Bahr Development Company.

Il a aussi occupé le poste de directeur des infrastructures du Tramway de Rabat Salé (STRS) entre 2009 et 2010 et de Directeur de projet VRD au pôle des aménagements à l'AAVB entre 2007 et 2009.

M. Farès a de même été chef de projet au pôle des aménagements de l'AAVB, chargé de la division des travaux (Direction de l'aménagement Sala Al Jadida - DASA) et chef de service voiries et réseaux divers à la DASA.