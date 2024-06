Congo-Brazzaville: Éliminatoires Coupe du monde 2026 - Le stade Alphonse-Massamba-Débat désormais opérationnel

Les travaux de retouches et de la pose d'une nouvelle pelouse au stade Alphonse-Massamba-Débat ont pris fin le 31 mai. Le même jour, ce stade a reçu la certification de la Fédération internationale de football association (Fifa), l'autorisant à accueillir des rencontres de niveau international.

Au terme de la visite d'inspection du ministre chargé des Sports, Hugues Ngouélondélé, au stade Alphonse-Massamba-Débat qui était en chantier de perfectionnement depuis deux semaines, les nouvelles sont bonnes pour les adeptes du football congolais. Il ressort que ce complexe sportif a été homologué par les experts de la Fifa et est désormais apte à recevoir les matches internationaux.

La peur qui avait envahi le public sportif congolais à propos de la délocalisation ou non des matches Congo- Niger et Congo-Maroc n'a plus sa raison d'être. Les Diables rouges joueront effectivement leurs matches de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 à domicile. Le gouvernement a mis les bouchées doubles afin de conformer le stade Alphonse-Massamba-Débat, notamment la pelouse, aux normes internationales. «Nous avons eu cette belle pelouse de très belle qualité grâce au président de la République.

Ce stade est fait pour nos joueurs et joueuses pour les matches internationaux. Nous sommes confiants et nous prions pour que nous jouions désormais nos matches ici puisque la pelouse répond bien aux conditions demandées. Nous sommes en négociation avec la Fifa et l'équipe adverse pour que le match du 6 juin se joue ici car nous avions un plan B, celui de jouer à Kinshasa. Mais comme les travaux ont pris fin à temps, nous allons les informer officiellement et les inviter à venir jouer chez nous », a expliqué Hugues Ngouélondélé.

La campagne africaine du Congo à la course vers la Coupe du monde le met aux prises, le 6 juin, contre le Niger pour le compte de la 3e journée et face au Maroc, le 11 du même mois, pour la 4e journée. L'ossature des joueurs convoqués pour cette double confrontation est déjà en préparation à Brazzaville. Le casting du coach Isaac Ngata paraît intéressant avec la présence des nouveaux joueurs.

L'entreprise Greenfields qui a réalisé ces travaux avait décidé de travailler jour et nuit, s'appuyant notamment sur de l'aide des techniciens locaux et européens pour atteindre les délais. La garantie est de huit ans avant changement de la pelouse. La première s'est vite abimée à cause d'un réel problème d'entretien, l'empêchant d'atteindre les 200 h faute de maintenance.

Greenfields est une société qui a déjà l'agrément de la Fifa. Sur place au Congo, elle avait installé en 2015 l'ancienne pelouse du stade Alphonse-Massamba-Débat, celle du stade Paul-Sayal-Moukila à Dolisie, et quelques années plus tard celle du Centre technique d'Ignié. Ce certificat délivré par la Fifa pour ce stade n'est valide que pour une année. D'autres travaux non urgents doivent être finalisés afin de permettre à cette structure de bénéficier de l'agrément définitif (5 ans).