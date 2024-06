Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les communicateurs du PCT renforcent leurs capacités

Le département de la communication et des technologies de l'information du Parti congolais du travail (PCT) a organisé, le 1er juin à Brazzaville, un séminaire spécial au profit des communicateurs de la fédération de Brazzaville sur la communication politique afin de renforcer la visibilité de l'action au niveau des organes intermédiaires et de base du parti.

Plus de soixante communicateurs du PCT, de la Force montante congolaise (FMC) et de l'Organisation des femmes du Congo (OFC), venus des neuf comités des arrondissements et de l'Ile Mbamou, ont pris part au séminaire atelier.

Ils ont suivi deux exposés animés par deux experts en communication. Le premier, développé par Christian Brice Elion, a porté sur la « Rédaction d'une dépêche politique et la pratique des réseaux sociaux ». L'orateur a fait savoir que comme dans d'autres domaines, la rédaction d'un article à caractère politique obéit aux six questions de référence, principes fondamentaux du journalisme : le qui, le quoi, le où, le quand, le comment et le pourquoi ?

La dépêche politique, a-t-il précisé, obéit à une démarche technique qui nécessite la clarté, la précision et la concision. Dans sa propagande politique, le communicateur ou communicant doit utiliser un jargon approprié et faire usage des vocables et expressions politiques

« Il est conseillé, dans la rédaction d'une dépêche politique, peu importe sa connotation, de recourir au style direct, d'aller droit au but ou à l'essentiel, en mettant l'accent sur les faits et non sur les commentaires. Dans sa structuration, l'article politique doit comporter un titre, un chapeau et une progression appelée encore développement. Dans d'autres genres journalistiques tels que l'éditorial, on y ajoute une conclusion », a souligné Christian Brice Elion, expert en communication.

Parlant des réseaux sociaux qui sont les nouveaux médias, l'orateur a affirmé aux communicateurs du PCT qu'à ce niveau, le message se véhicule essentiellement à travers Internet. Il s'agit, entre autres, de Facebook, WhatsApp, Instagram, Tik-Tok, YouTube et Twitter. Le technicien a renchéri aux communicants du PCT que la diffusion des nouvelles dans ces canaux exige beaucoup de précautions en terme de véracité des faits. Ainsi, a-t-il soutenu, l'information doit être recoupée, vérifiée et authentifiée avant sa diffusion, car une fake new publiée peut mériter des poursuites judiciaires.

Développant le second thème sur « Comment parler en politique et accorder une interview ? », Itoua Ndinga a indiqué aux participants que le communicateur politique doit avant tout maîtriser sa langue de communication pour captiver l'auditoire. Il doit surtout cibler l'objet du message, être court et précis pour éviter de se perdre.

En initiant ce séminaire, l'objectif du département communication du PCT est de renforcer la visibilité de l'action du parti aux niveaux intermédiaire et de base ; appliquer toutes les formes modernes de marketing politique et d'occuper de façon permanente le terrain politique à travers les structures du parti.

Pour le porte-parole du PCT, Parfait Iloki, le séminaire va s'étendre sur l'ensemble du territoire national afin de permettre au PCT d'améliorer sa communication.