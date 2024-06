Congo-Kinshasa: Énergie - Le projet du plan de redressement de la Snél actualisé

Des experts français et d'autres institutions nationales du secteur énergétique vont présenter un rapport du projet de plan de redressement actualisé de la Société nationale d'électricité (Snél).

Le diagnostic approfondi dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité en République démocratique du Congo par la Snél S.A recommande un plan de redressement actualisé, selon un rapport d'experts congolais et français. Le calendrier d'exécution des recommandations de ce plan prévoit la remise du Projet de plan de redressement actualisé et celle du Projet de contrat de performance relatif au redressement de l'opérateur public congolais de l'énergie dans la semaine du 24 juin.

Un atelier de restitution générale sur ces questions fondamentales est du reste programmé cette semaine-là, indiquent les experts français du cabinet conseil Nodalis, basé à Paris, spécialiste des pays émergents et en développement, et des experts étatiques impliqués dans le processus de redressement de la Snél considérée comme «un outil de souveraineté énergétique».

Le Plan de redressement actualisé a été élaboré sur la base du Plan de redressement 2016 ; les orientations stratégiques et le Plan d'affaire 2023-2025 de la Snél, précisé le rapport. Le contrat de performance étale la durée de validité à cinq ans, de 2025 à 2029. Il repose sur les «principaux engagements de l'Etat» dont les règles de fixation du revenu autorisé ; la lutte contre la fraude ; le paiement des factures des administrations, ou encore sur le plan directeur électrique et grand projet structurant. Aussi, ce document prend en compte les «principaux engagements de la Snél S.A» axés sur l'amélioration du service au client ; la réalisation des projets d'investissement ; la maîtrise des coûts et de la performance d'exploitation.

Portée sur l'«actualisation du Plan de redressement de la Snél S.A et l'élaboration d'un projet de contrat de performance», la mission de diagnostic a été réalisée avec le concours des experts du ministère des Ressources hydrauliques et Electricité, de la Snél S.A et du Comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat. Parmi ses objectifs, on note la nécessité de poser le «diagnostic rapide organisationnel, technique, opérationnel, commercial et financier de la Snél S.A» ; l'«évaluation de l'exécution du Plan de redressement de la Snél S.A du 5 août 2016» ; la «proposition d'amendement et d'adaptation au plan de redressement» et l'«élaboration d'un projet de contrat de performance».

Dans le lot des défis du redressement de la Snél, fait-on savoir, on relève «la digitalisation des services à la clientèle qui implique notamment la facilitation de l'accessibilité des clients aux informations relatives à la gestion du cycle de facturation, aux facilités des modes de paiement, et à divers informations relatives à la desserte énergétique dans le réseau urbain». «La discontinuité de la fourniture de courant ; le déficit de production élevé ; la congestion du transport ; la chute de tension ; le manque d'automatismes en réseaux ; des problèmes de matériel» figurent, par ailleurs, parmi les contraintes sur lesquelles devra s'appesantir la Snél S.A.