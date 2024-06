Sénégal: Un rassemblement en soutien au peuple palestinien organisé à Thiès

"Le Sénégal et le monde doivent parler à la Oumma islamique et à tous les organismes internationaux, pour que tout monde se lève pour dire non", a-t-il ajouté .

Il a dénoncé le fait que "chaque jour, des milliers d'enfants, de femmes, de pères de famille sont tués ou jetés sur les chemins de l'exil ou d'un désespoir profond".

Younous Diop a rappelé à l'intention d'Israël et de ses soutiens que "le droit à l'autodétermination du peuple palestinien est inaliénable".

Ahmed Saloum Dieng estime qu'au moment où des pays occidentaux ont décidé de reconnaître la Palestine comme un État, malgré l'opposition d'Israël, la poursuite de la mobilisation sera porteuse de victoire pour le peuple martyr de Palestine.

L'imam de la mosquée du quartier Abdoulaye Yakhine, Abdoul Aziz Sèye a axé son sermon du vendredi sur l'actualité palestinienne.

