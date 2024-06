Algérie: Journée mondiale de l'Enfance - Des activités diversifiées dans les wilayas de l'Ouest

ORAN — La journée de samedi a été marquée par l'inauguration de plusieurs espaces et infrastructures de jeux et l'organisation d'activités artistiques et culturelles variées au profit des enfants, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée le premier juin de chaque année.

A Oran, les enfants étaient conviés à une manifestation cinématographique, initiée conjointement par le Centre algérien du cinéma sous la supervision du ministère de la Culture et des Arts sous le slogan "Célébrons l'enfance".

Quatre jours durant, huit films de dessins animés et d'aventures seront projetés au niveau de la Cinémathèque de la capitale de l'Ouest, indique-t-on.

Le programme festif mis sur pieds dans la wilaya d'Oran à cette occasion comprend également des concours de dessins, de poésie et de théâtre, concocté par l'Office national de la culture et l'information dans le cadre de l'initiative "Le Petit artiste" visant à encourager la créativité au sein de cette catégorie de la population qui sera conviée à assister à des spectacles variés proposés par "Cirque Amine" qu'abritera la salle de cinéma "Saada" au centre-ville d'Oran.

Dans la wilaya de Tlemcen, la direction l'Action sociale et de la Solidarité a mis sur pied, un programme varié marqué par des chants et des défilés mettant en valeur l'habit traditionnel au niveau du Palais de la culture "Abdelkrim Dali" au profit et avec la participation des enfants inscrits dans les établissements spécialisés relevant de cette direction, outre ceux des crèches et des associations dont les activités sont dédiées à la protection de l'enfance.

A cette occasion, dans la wilaya de Mascara, 1.200 enfants issus des zones rurales de cette collectivité ont bénéficié d'activités ludiques organisées à leur profit dans la forêt de "Z'gour" dans la commune de Mamounia, à l'initiative conjointe des directions de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et des Arts et celle de l'Environnement.

Par ailleurs, les enfants ont été associés à une initiative citoyenne qui a donné lieu à la mise en terre de 300 arbustes dans cet espace sylvicole à l'occasion de cette fête, marquée aussi par l'entrée en exploitation d'espaces de jeux et du réseau d'éclairage dans cette forêt. Notons également le lancement d'une autre initiative citoyenne au profit des familles démunies des zones rurales.

Organisée sous forme de caravane de solidarité, cette initiative a donné lieu à la distribution d'effets vestimentaires, de couvertures de literie et d'équipements destinés aux enfants aux besoins spécifiques de ces zones d'habitation.

Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, l'espace de biodiversité du barrage "Sarno" a abrité une série d'activités de loisirs avec la participation d'enfants qui ont eu à démontrer "leurs talents" artistiques dans divers ateliers ouverts au niveau de cette zone humide.

Par ailleurs, les lauréats de plusieurs concours à caractères sportif et intellectuel ont été honorés, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part les autorités locales et les représentants de la société civile.

La même ambiance a marqué cette journée dans les wilayas de Saïda et de Tissemsilt où des spectacles de clown, des activités artistiques, culturelles et ludiques, ont été lancées à l'initiative de plusieurs institutions, signale-t-on.