Ile Maurice: Frosted Gold s'offre une balade de santé

Le crack de l'écurie Zaki s'est offert un galop d'entraînement dans la course principale de cette 5e journée. Grandissime favori de la course, il n'a tout simplement laissé aucune chance à ses adversaires.

«Class package» de la course, il s'est imposé sans forcer son talent, le jockey Allyhosain n'ayant même pas eu besoin d'utiliser la cravache. Au départ, c'est Lunafacation qui fut sollicité pour prendre la direction des opérations.

Jameer Allyhosain plaça gentiment Frosted Gold dans son sillage puis arrivèrent Absolutist et Prince Alf. Les positions ne changèrent pas jusqu'au dernier virage lorsqu'Allyhosain prit l'option de passer le long des barres intérieures. Une fois que le jockey eut serré les doigts, Frosted Gold devait placer une belle pointe de vitesse pour se détacher irrésistiblement de ses adversaires.

Cette victoire est d'autant plus significative dans la mesure où, selon l'entraîneur Dominic Zaki, Frosted Gold n'était en forme qu'à 85 %. Le cheval devrait monter en puissance après cette première mise en jambes et mérite d'être suivi lors des grandes affiches cette saison.

Outre cette victoire, Jameer Allyhosain a aussi brillé avec Rochester dans la course de clôture. Ce coursier a confirmé son dernier succès. Le jockey en forme du moment devait signer le triplé avec Royal Virtue dans la septième course. Ce coursier a gagné dans un style plaisant reléguant Cleveland à plusieurs longueurs. Au départ, Jameer Allyhosain eut à faire des efforts pour prendre le commandement mais une fois en tête, sa victoire ne fut jamais mis en doute.

A l'image d'Allyhosain, l'écurie Nagadoo a aussi réalisé une belle opération avec les victoires de Rochester (1re course), de la nouvelle unité Skating On Ice (4e course) et Lite Of My Life (5e course).

L'écurie Shyam Hurchund a débloqué son compteur 2024 par le truchement de Grande Finale (2e épreuve) tandis que l'établissement Mahadia a sauvé sa journée grâce à Kalgoorlie ( 3e course). Idem pour l'écurie Sewdyal avec Overdose (8e course).