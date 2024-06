Congo-Kinshasa: Assassinat de Chebeya - 14 ans après, sa famille réclame des poursuites contre John Numbi et Joseph Kabila

A l'occasion de la commémoration, ce samedi 1er juin, de l'an 14 du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, la veuve et les enfants Chebeya ont encore exigé l'ouverture d'un nouveau procès pour juger les présumés « commanditaires de ce double assassinat, dont le général John Numbi et Joseph Kabila ».

La veuve et enfants Chebeya exigent de l'Etat congolais l'ouverture d'un nouveau pour faire justice contre les commanditaires du double assassinat du 1er juin 2010. Ils citent notamment le général John Numbi (ex-patron de la police qui avait reçu Floribert Chebeya peu avant que celui-ci soit retrouvé mort dans sa voiture), et l'ancien président Joseph Kabila.

Ils réclament également la restitution du corps de Fidèle Bazana ainsi que la décoration de Chebeya en le reconnaissant comme martyr de la démocratie.

Selon eux, le mausolée où repose désormais son corps devrait devenir un lieu de pèlerinage des activistes des droits de l'homme et de tout visiteur.

Ce site trouve dans la commune de la Nsele, derrière le mausolée de feu Étienne Tshisekedi. Il compte deux caveaux, un pour Chebeya avec son corps, et un autre vide pour son chauffeur Bazana dont le corps est toujours réclamé.

Réouverture du procès

Le verdict était tombé mercredi 11 mai 2022 dans le procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana à la Haute Cour militaire de Kinshasa. Au cours de ce procès au second degré, l'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale et commissaire supérieur, Christian Ngoy Kenga Kenga avait été condamné à la peine de mort pour notamment assassinat et désertion.

Le policier Jacques Mugabo, reconnu comme étant l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat.

Paul Mwilambwe pour sa part, lui qui avait détaillé le film de ce double crime devant les juges, avait été simplement acquitté.

Cependant, la veuve et la famille ainsi que les défenseurs des droits de l'homme continuent d'exiger la comparution du général John Numbi et de Joseph Kabila.