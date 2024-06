Ile Maurice: Régénérer La Citadelle, nouvelle tentative de l'Economic Development Board

Un projet réaliste ? Toujours est-il que l'Economic Development Board (EDB) veut croire dans la «régénération du Fort Adelaïde». Une «expression of interest» vient d'être lancée par l'EDB. Les investisseurs potentiels ont jusqu'au 20 août prochain pour se manifester.

Donner une nouvelle vie au Fort Adelaïde. Cette citadelle classée patrimoine national depuis 1958 qui veille sur Port-Louis. Elle est témoin de ses heures sombres aussi, comme lors de la brutale intrusion d'un groupuscule, lors d'un concert le 21 octobre 2023.

Sous le National Regeneration Programme de Port-Louis, l'Economic Development Board (EDB) se propose de remettre La Citadelle sur les rails. L'EDB vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt aux investisseurs locaux et étrangers qui souhaitent revitaliser ce lieu emblématique.

Ce projet comporte les volets suivants: la préservation du patrimoine, l'installation d'infrastructures «innovantes», des collaborations avec les artistes et artisans locaux. Il y a aussi un volet touristique pour attirer les visiteurs. Et dans tout cela créer des emplois en générant des activités économiques. Si un accord est trouvé, le site sera loué au promoteur retenu.

Parmi les avantages qui leur sont proposés par l'EDB : le remboursement intégral de la TVA sur les travaux, des déductions fiscales et aucune taxe douanière sur du mobilier importé qui demande d'être travaillé localement. Les investisseurs potentiels ont jusqu'au 20 août prochain pour se manifester.

Arrmaan Shamachurn, président de l'association SOS Patrimoine en péril, trouve positif que l'EDB s'intéresse à ce fort classé patrimoine national. Cependant il soulève une série d'interrogations. D'abord au sujet de la vocation du site. La Citadelle est sous la responsabilité du ministère du Tourisme. «Sur quelle base a-t-on décidé de l'orientation touristique du site ? Y a-til eu une étude ?»

Il n'oublie pas l'une des objections récurrentes concernant les concerts à La Citadelle : les nuisances sonores. Avant de chercher de potentiels investisseurs, «est-ce que ce problème de voisinage a été réglé» se demande le défenseur du patrimoine.

Récemment, les autorités ont trouvé que le site n'était «pas encore prêt» à accueillir des concerts. Donc de quelle nature seront les activités récréatives et culturelles mentionnées dans l'expression of interest ? «Sinon, on cherche des investisseurs et demain on risque de se retrouver dans l'incapacité d'aller de l'avant.» Le National Regeneration Programme de Port-Louis est «une vieille chose», rappelle Arrmaan Shamachurn. Il n'oublie pas qu'en 2021, le rapport de l'Audit avait critiqué la gestion de La Citadelle par le ministère du Tourisme. L'Audit avait souligné le «manque d'intérêt» de la part des opérateurs pour la rénovation de La Citadelle. Résultat: les Rs 36,2 millions investies par le ministère du Tourisme dans le bâtiment, pour le transformer en un «lieu iconique», sont restées sans suite. Au 31 décembre 2014, environ Rs 26 millions ont été injectées dans l'édifice pour en faire un parc d'attractions. Mais un exercice d'appel d'offres pour louer des emplacements commerciaux a été annulé. Raison avancée: des défauts structurels ont été notés à La Citadelle à la suite de grosses averses. Malgré des travaux d'étanchéité, il y avait toujours des fuites dans la toiture d'au moins cinq échoppes.

Réaction

Victor Genestar, organisateur de concerts «la pollution sonore c'est un faux prétexte»

Après lecture de l'expression of interest de l'EDB, Victor Genestar n'y voit «que de bonnes nouvelles». Il est l'organisateur du festival La Isla 2068 et des soirées Dreamers. Il était co-organisateur du concert du 21 octobre 2023 à La Citadelle, pour les 15 ans du groupe Attitude. Un concert brutalement interrompu par l'intrusion d'un groupuscule.

«La Citadelle est un patrimoine délabré qui est totalement abandonné. Quelque chose qui est en ruine, cela attire les problèmes. Le lieu ne dispose pas de structures de qualité pour avoir l'ambition d'accueillir des touristes. Son potentiel est inexploité», souligne l'organisateur. Pour Victor Genestar, «comme il ne se passe rien dans ce site emblématique, il y a des gens qui se sentent à l'aise pour réagir dès qu'on y fait quelque chose et résister au changement».

L'organisateur est convaincu qu'une fois qu'il y aura à nouveau «une vie culturelle, touristique de qualité» dans une Citadelle «revalorisée et respectée, en y associant le voisinage, on pourra écarter les problèmes qu'il y a aux alentours». Autant de raisons qui expliquent pourquoi l'appel à manifestation d'intérêt est positif, «s'il permet de rénover La Citadelle et de créer une économie, des emplois, grâce aux activités». Il ajoute que des activités dynamisent un quartier mais contribuent aussi à le sécuriser. «La Citadelle qui revit, c'est tout un quartier qui redémarre.»

On sait que la principale objection du voisinage contre des activités - surtout les concerts- à La Citadelle, c'est le tapage nocturne. Victor Genestar s'étonne que «Port-Louis est peut-être la seule capitale au monde où des gens ont le pouvoir d'empêcher des événements. La pollution sonore c'est un faux prétexte». D'origine française, l'organisateur confie qu'à Paris, il habitait à côté du Parc des Princes. Il se souvient d'une «grosse association» qui voulait empêcher des matches au Parc des Princes parce que cela faisait du bruit le soir. «Bien entendu ces gens-là n'ont pas gagné. On parle d'une poignée de personnes. C'est aussi le cas à Port-Louis. Ceux qui se plaignent de la musique sont à côté de la plaque. Il y a 14 ans quand il y avait des concerts à La Citadelle, le quartier avait une tout autre image.»