Gabon: 'Ossimane' sur tous les fronts

Engagée à soutenir l'action du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) avec à sa tête le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, la plateforme Ossimane, la pensée en langue fang, s'active sur le terrain, pour une occupation rationnelle.

Cette plateforme qui depuis sa première sortie officielle en grande pompe au mois de mars dernier à la place des fêtes d'Oyem, fait son bonhomme de chemin à travers les activités qu'elle mène sur tous les fronts ; notamment sur les projets à forts impacts sociaux. Récemment à Oyem, le Vice-Président de ladite Association Anicet Engo, et son équipe, ont été au four et au moulin, entre la messe d'action de grâce à la cathédrale Saint Charles Lwanga.

Le passage au Lycée d'Etat Richard Nguema Békalé pour soutenir les candidats aux examens de fin d'année, aux installations des coordinations cantonales, à la visite du nouveau siège d'Ossimane en passant par l'inauguration d'une passerelle, reliant les quartiers Mekom-Mikanfoua dans le 1er Arrondissement (la 3eme du genre).

Il s'ensuivit des séances de travail avec les différentes couches sociales, également ils ont pris l'encre avec le monde sportif plus précisément avec le bureau de la ligue provinciale de Football... tous ses actes ont drainé du monde et à chaque étape "Ossimane" ou la pensée ayant entre autres comme objectif, l'unité des filles et fils du grand nord, mais aussi le soutien avoué et appuyé au CTRI et à son Président, Chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema.

Celle-ci est une Fédération d'Associations et de de groupements socio-culturels qui incarnent à l'idéal d'un développement tous azimuts dans la province, afin de réveiller l'esprit patriotique, réhabiliter les valeurs fondamentales culturelles... ces activités menées, tambour battant, le week-end dernier à Nkom-Ekiègn, ont réellement marqué les esprits de ceux qui étaient quelque peu sceptiques dans la marche de cette jeune Association à fédérer toutes les filles et tous les fils de la province.

À ce jour, on démontre une soixantaine d'Associations qui fait partie de cette plateforme dont les adhérents se bousculent au portillon à chaque jour que Dieu fait. Il faut désormais compter avec "Ossimane" dans la sphère associative, une association qui ne vient pas pour faire de la figuration mais pour marquer à sa manière son empreinte.