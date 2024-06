Gabon: Mouila - Sport et Culture en lumière

Le vendredi 31 mai 2024, le Gymnase Omar Bongo de Mouila a été pris d'assaut par plusieurs athlètes venus nombreux pour la circonstance sous le regard de Paulette Mengue M'Owono, Gouverneur de la Ngounié.

D'entrée de jeu, le Directeur Provincial de la Jeunesse et des Sports de la Ngounié, Vicent De Paul Bouckat, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux différents athlètes venus des quatre coins de la province et de la Nyanga voisine, pour leur participation et adhésion à ce projet fédérateur, "La nuit atypique du sport et de la culture" qui a pour thème «Sport, moyen d'acquisition des valeurs patriotiques», en cette deuxième édition avant de voir Le Gouverneur lancer officiellement cette NASCU2.

pour lancer les hostilités, c'est le très célébrissime groupe de Bwiti, Bovia na bomongo, qui offrait une magnifique prestation de danse pour reconnecter la jeunesse avec la culture avant de voir deux jeunes rappeurs se produire devant un public très heureux.

Pour clore cette première journée, la boxe anglaise s'est invitée sur le ring, opposant ainsi les boxeurs de la Ngounié face à ceux de la Nyanga. C'était quatre combats au total, pour deux médailles d'or et deux médailles d'argent pour la Ngounié et la Nyanga. Bien que la Ngounié remporte la coupe à cause de son double K.O

Le rendez vous est pris pour ce soir avec les finales de Handball, Volleyball et Basketball en plus du concert des artistes Patrice Ibouada, Rolande Massala, Le Général Kassaraté et le Ngoziste.