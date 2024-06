Gabon: Réformer ensemble pour un pays Uni et Prospère - Appel à la Solidarité Nationale

Dans un contexte politique et social délicat, le Gabon traverse une période de transition déterminante. Pierre Claver Maganga Moussavou et Albert Ondo Ossa, figures emblématiques de notre paysage politique, sont appelés à jouer un rôle important dans cette phase de refondation nationale. Messieurs Maganga Moussavou et Ondo Ossa, vos parcours sont marqués par une résilience admirable et un dévouement sans faille envers notre pays.

Maganga Moussavou, plus jeune candidat à la présidentielle de 1993 et chantre de la provincialisation, votre longue carrière politique témoigne de votre volonté inébranlable de servir le Gabon. Albert Ondo Ossa, technocrate de haute facture et éminent universitaire, votre courage et votre détermination lors de la dernière élection présidentielle illustrent votre engagement à défendre les intérêts de notre pays et le bien-être de son peuple. Ces qualités méritent une reconnaissance sincère et appuyée.

Il est néanmoins essentiel de rappeler que l'adhésion du peuple gabonais face à une nouvelle espérance, celle qu'offre le Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI), est primordiale. En effet, c'est cette adhésion qui guide les choix et les décisions du Président Oligui. Le Dialogue National Inclusif (DNI) a été initié pour refonder notre nation sur des bases solides, inclusives et démocratiques, répondant aux aspirations profondes de notre population.

Sur le plan politique, la stabilité et la confiance dans les institutions sont indispensables pour garantir un environnement propice à la participation citoyenne et à l'émergence de nouvelles idées. Ainsi, les mesures prises par le CTRI, telles que la suspension temporaire des partis politiques et la limitation de l'accès aux responsabilités nationales, visent à assainir notre paysage politique souvent marqué par des décennies d'instabilité et de divisions. Il est crucial d'instaurer des règles strictes et transparentes pour prévenir la corruption et garantir une représentation équitable et légitime de tous les citoyens.

Du point de vue social, la cohésion nationale repose sur une réconciliation sincère entre toutes les couches de la population. En effet, la diversité des opinions et des cultures doit être respectée et valorisée, sans compromettre l'unité nationale. Les sacrifices temporaires consentis par certaines entités politiques sont nécessaires pour atteindre une démocratie plus mature et plus représentative.

En restructurant notre système politique, nous espérons créer un climat de confiance et de solidarité, permettant à chaque Gabonais de se sentir partie intégrante de notre avenir commun. Économiquement, un environnement politique stable et transparent est indispensable pour attirer les investissements et favoriser le développement.

Actuellement, la crise de confiance a des répercussions directes sur notre économie, limitant les opportunités de croissance et de création d'emplois. En assainissant le paysage politique, nous espérons restaurer la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux, essentiels pour la relance économique du Gabon. Une économie dynamique et diversifiée, soutenue par des institutions fortes et fiables, est la clé pour améliorer le niveau de vie de tous les Gabonais et réduire les inégalités.

En outre, la suggestion de dissoudre la Garde Républicaine ou d'autres institutions similaires, bien que compréhensible dans son esprit de réforme, ne répond pas aux mêmes impératifs que la restructuration des partis politiques. Chaque institution joue un rôle spécifique dans l'édification de notre nation et leur évaluation doit se faire selon des critères précis et distincts.

Par conséquent, les réformes institutionnelles doivent être menées de manière réfléchie et progressive, afin de ne pas compromettre la sécurité nationale et la stabilité. Le peuple gabonais est au cœur de cette transition. Il est l'acteur principal et l'arbitre ultime des transformations en cours. Il est donc essentiel de lui faire confiance pour juger de la pertinence et de la justesse des réformes entreprises par le CTRI. En ce sens, nous vous invitons, Messieurs, à laisser le peuple apprécier et s'approprier l'offre politique des nouvelles autorités sans interférences ni préjugés.

Nous sommes à un moment charnière de notre histoire, où chaque Gabonais doit être un acteur de la renaissance nationale. C'est en laissant la voix de chaque citoyen s'exprimer librement et en soutenant les efforts de réformes que nous pourrons construire un Gabon véritablement démocratique et prospère. Que ce soit dans l'opposition ou au sein du gouvernement, l'engagement doit être guidé par un sens profond du devoir et une foi inébranlable en l'avenir de notre pays. Nous vous invitons donc à unir vos forces pour soutenir cette transition, en laissant l'histoire et le peuple juger des actions entreprises pour le bien de notre nation.

Eugène-Boris ELIBIYO, Citoyen Gabonais,

Planificateur des systèmes éducatifs,

et Observateur de la vie politique de notre pays