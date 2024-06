Sénégal: La Mauritanie, pays invité d'honneur de la 5e édition de la FIPA

Dakar — La République islamique de Mauritanie est le pays invité d'honneur de la 5e édition de la Foire internationale des produits africains (FIPA) prévue du 1er au 9 juin à Dakar sur le thème : "La promotion économique et culturelle levier de coopération internationale", a appris l'APS.

L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Dakar, Ahmedou Ould Ahmedou, a salué les bonnes relations entre son pays et le Sénégal.

Le diplomate s'exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement de la cinquième édition de la FIPA au Monument de la renaissance africaine de Dakar.

Ahmedou Ould Ahmedou, a remercié le président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar ( CCIAD), Abdoulaye Sow, pour avoir choisi la Mauritanie, comme pays invité d'honneur de la cinquième édition de la Foire internationale des produits africains.

Le président de la CCIAD, Abdoulaye Sow, a salué le rôle de la FIPA qui s'inscrit dans "la dynamique d'appui et de promotion des produits d' entrepreneurs Sénégalais et de la sous-région".

Concernant le thème de cette année, il a estimé qu'il est l'occasion pour les entrepreneurs sénégalais et africains de réfléchir sur de nouvelles orientations, dans la perspective de développer et gagner des marchés dans le secteur de l'artisanat, la transformation des produits agricoles et culturels.

%

M. Sow a souligné qu' avec l'avènement de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF), il faudra se focaliser à une production conséquente de produits finis dans la chaine alimentaire, l'habillement, des oeuvres culturelles et des services.

Fatou Dramé Fabira, commissaire générale de la FIPA, a soutenu que "la foire est une occasion de rassembler les opérateurs économiques et culturels de tout le continent africain".

Selon elle, "la FIPA va permettre de partager les expériences entre les peuples et établir ainsi des relations mutuellement avantageuses pour la promotion du continent africain".

"La FIPA est cette perception de notre responsabilité partagée du développement économique et social de nos pays et notre continent", renchérit-elle, ajoutant que ce rendez-vous, "revêt un cachet particulier qui témoigne non seulement du dynamisme de nos artisans mais aussi de la richesse des initiatives locales".

De nombreux exposants nationaux et internationaux vont exposer du 1er au 9 juin à Dakar, les richesses et diversités, de leurs produits.