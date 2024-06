Congo-Kinshasa: Le groupe CIDE encourage l'investissement dans le capital humain

L'initiateur de la plateforme non confessionnelle et apolitique, Compétences intelligence développement et expertise (CIDE), Michel Muvudi encourage les jeunes congolais à investir dans leur capital humain.

Il l'a dit en marge du 8e anniversaire de cette structure, ce dimanche 2 juin à travers le pays et même à l'étranger.

A Radio Okapi, Michel Muvudi, s'est réjoui d'avoir poussé des milliers de jeunes à investir dans leur savoir, leur connaissance et compétence personnelle :

« Le groupe CIDE net en exergue l'investissement dans le capital humain et sur des valeurs comme la solidarité pour développer la RDC. Notre pays ne sera pas seulement développé par des gens qui ont des diplômes des universités d'Harvard, de Sorbonne, Bordeau, UNIKIN, UNILU et autres mais surtout des gens qui aiment le pays et qui l'adorent ».