Sénégal: Journée de nettoiement à Bignona - La présence 'massive des forces militaires et paramilitaires' saluée

Les autorités administratives et locales du département de Bignona (sud) ont salué, la présence "massive des forces militaires et paramilitaires", à la première édition de la Journée nationale de nettoiement, initiée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Je tenais à saluer la présence massive de tous les services départementaux aussi bien civils que militaires. Et dans ce lot, on distingue plus particulièrement les unités militaires et paramilitaires, à savoir l'armée, la gendarmerie, les eaux et forêts, les sapeurs pompiers, et les ASP", a dit Mohamed El Lamine Ndoye, adjoint au préfet du département de Bignona.

Il s'exprimait samedi en marge du lancement officiel de la première édition de la Journée de nettoiement à Bignona.

Il a souligné que ce qui était attendu à la base, c'est une mobilisation communautaire, vient ensuite en appoint, les services administratifs. "Mais à l'arrivée, nous avons enregistré, une faible mobilisation communautaire", a déploré l'adjoint au préfet de Bignona.

"Ce qui est à décrier et qui peut-être mis sous le coup de cette première édition, c'est le fait qu'on n'ait pas la mobilisation communautaire attendue. On aurait préféré avoir plus de participants venant des quartiers de la commune", a-t-il fait valoir.

Selon lui, "cette faible mobilisation communautaire pourrait s'expliquer par l'organisation, du Gamou annuel de Bignona, vendredi, veille de la Journée nationale de nettoiement".

"Mais nous allons continuer, comme l'a demandé le président de la république, à faire le travail de sensibilisation afin que les populations s'approprient cette initiative citoyenne", promet l'adjoint au préfet de Bignona.

"Nous constatons que pour cette journée, la mobilisation est bien effective avec les forces paramilitaires et militaires, mais fait défaut chez les populations", constate le maire de la commune de Bignona, Bacary Diatta.

"Nous continuerons la sensibilisation pour que les prochaines journées de nettoiement soient beaucoup plus réussies afin que nous puissions atteindre l'objectif fixé de curer tous les caniveaux de la commune de Bignona", a promis l'édile de Bignona.