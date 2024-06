Angola: Le pays cherche du partenariat pour le développement durable

Luanda — Le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, a exprimé la volonté de l'Angola de collaborer avec les villes des Amériques et de construire des partenariats à travers des jumelages ou d'autres mécanismes d'interaction qui rassemblent les gens, font des affaires et promeuvent le développement durable des nations.

Le gouvernant a parlé au panel de "la diaspora africaine dans les Amériques", un thème inclus dans le premier Sommet international des villes jumelées des Amériques, qui s'est déroulé du 28 au 31 mai, aux États-Unis d'Amérique. (Etats-Unis).

Selon le ministre, les mécanismes d'interaction doivent également permettre de rassembler des peuples, de former le personnel et de partager des cultures.

Il a souligné que l'Angola est un pays avec un énorme potentiel touristique, des richesses naturelles et minérales, citant comme exemple la forêt de Maiombe, située dans la province angolaise de Cabinda.

Cette forêt est la deuxième plus grande au monde, après l'Amazonie, ce qui en fait un écosystème fondamental pour assurer l'équilibre environnemental et la durabilité en Afrique, et peut-être dans le monde.

« L'Angola possède également le désert de Namibe, considéré comme l'un des plus anciens du monde. Il possède également des rivières, des lacs, des lagons, des réserves naturelles comme le bassin de l'Okavango avec une faune et une flore inégalable, des montagnes et de superbes cours d'eau, comme les chutes de Kalandula (Malanje), qui sont d'excellentes destinations touristiques pour les amateurs de plage, du soleil, de safari, de la pêche sportive, aventure, tourisme écologique et scientifique, entre autres ».

%

Concernant l'agriculture, le ministre a déclaré qu'il s'agit d'un autre secteur à fort potentiel d'investissement, car il dispose de terres arables baignées par des rivières de cours permanent, où l'on peut produire presque tout ce qui est imaginable.

Dans son intervention, le gouvernant a également parlé du secteur minier, un autre secteur de grande prospérité pour le pays.

"Le potentiel pétrolier est manifestement connu et, comme vous le savez, certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde, basées aux États-Unis, sont présentes en Angola depuis les années 1950", a-t-il souligné.