Afrique: Un angolais remporte le prix du meilleur gestionnaire de l'industrie minière du continent

Saurimo — La 14ème édition de African Business Leadership Awards a distingué vendredi Benedito Manuel, directeur général de la Société minière de Catoca (SMC), comme le meilleur gestionnaire de l'industrie extractive du diamant en Afrique.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, l'entité organisatrice des African Business Leadership Awards (ABLA), basé à Londres, en Angleterre, indique que quatre officiels de différents pays ont concouru.

La cérémonie de remise des prix aura lieu les 17 et 18 juillet à la Chambre des Lords, en Angleterre.

Se confiant à l'Angop, le lauréat a déclaré que ce prix est une "surprise gratifiante" qui valorise le mérite de tous les travailleurs de l'industrie diamantaire angolaise et d'autres, pour les résultats qui sont obtenus suite à leur engagement au travail, améliorant la vie des gens et soutenant l'économie du pays et du continent.

Benedito Manuel a dit qu'il s'agit d'une distinction qui ne doit pas être considérée comme un motif de vantardise, mais, au contraire, "comme un défi à la persévérance dans la recherche d'une amélioration continue et d'une efficacité progressive dans la gestion des entreprises".

Les prix ABLA sont l'une des plateformes les plus importantes pour récompenser l'excellence dans le secteur des affaires sur le continent africain et visent à honorer les bonnes pratiques commerciales et les excellents managers du continent.