Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Juin 2024

Niger : Communauté internationale - Le Premier ministre annonce la reprise des relations

Le Premier ministre, Mahaman Lamine Ali Zeine a annoncé la reprise des relations du Niger avec la communauté internationale. L'information a été dévoilée le samedi 01 juin 2024 lors d’un point de presse dans le salon de presse de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey à son retour de Nairobi. Une nouvelle page s'ouvre pour le Niger dans ses relations diplomatiques. Le Premier ministre, Mahaman Lamine Ali Zeine après sa participation aux assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (Bad), a indiqué que son pays retrouve désormais sa place dans le concert ces nations.« Malgré la modicité de nos moyens, nous avons pu faire face à l’apurement des arriérés qui constituaient un obstacle pour la plupart de ces institutions. », a dit le Premier ministre de la Transition. (Source : Afrique sur 7)

Gabon : Coopération avec la France - Signature d’une alliance pour des finances publiques d’excellence

Sous l’égide de Charles Mba, ministre gabonais des Comptes Publics, Luther Steeven Abouna Yangui, Directeur général de la Comptabilité Publique et du Trésor gabonais, et Amélie Verdier, Directrice générale des Finances Publiques de la République Française, ont signé un accord stratégique. L’entente vise à former les inspecteurs centraux du Trésor gabonais et à améliorer la gestion financière du Gabon grâce à la collaboration avec l’École nationale des finances publiques de France. Cette coopération promet d’optimiser l’exécution budgétaire, la gestion des ressources humaines et d’assurer une transparence accrue dans les processus fiscaux nationaux. (Source : Gabon Review)

Bénin : Journée de l’arbre - Credi- ONG sacrifie à la tradition avec plus de 200 plants mis en terre

Le tronçon Zinvié -centre, Kpanroun, un trajet de plus de 7km à été le lieu ciblé par le personnel du centre régional de recherche et d’éducation pour un développement Intégré (credi-ONG) et les habitants de la localité le samedi 1er juin 2024 pour marquer la quarantième célébration de la journée nationale de l’arbre au Bénin. Cailcédras et plusieurs autres espèces ont été mis en terre. Le thème retenu est « restauration des forêts et innovations ».L’arbre, comme l’homme, s’affine en société. Credi-ONG situé dans le département de l’Atlantique depuis 20 ans a pour mission la gestion communautaire des ressources naturelles. Les participants habillés en vert, sont venus d’un peu partout pour sacrifier à l’initiative écologique d’envergure. Cet acte symbolique, soutenu par la présence du Directeur Exécutif de Credi-ONG, Martial KOUDERIN, montre l’engagement et la volonté en faveur de la lutte contre la désertification. (Source : fraternité)

Algérie : Constantine - 6 personnes meurent calcinées dans un accident

Six personnes sont mortes calcinées suite à un tragique accident de la route survenu ce lundi 3 juin à 5H00 sur le CW 133 dans la daïra de Ain Abid, wilaya de Constantine. Selon un communiqué de la Protection civile, il s’agit d’une collision entre un camion- citerne transportant du carburant et une voiture de tourisme roulant à GPL suivie d’un incendie qui a provoqué la mort de six personnes calcinées. Les corps sans des victimes ont été transportés à la morgue de l’hôpital de ladite daïra.( Source : Ech-Chorouk El Yaoumi)

Afrique du Sud : Elections législatives en Afrique du Sud- La chute de la maison Anc

Les résultats des élections législatives du 29 mai en Afrique du Sud étaient attendus hier 2 juin. Mais à l’heure où nous mettions sous presse, ils n’avaient pas été publiés, même si 99,9% des bulletins de vote avaient été dépouillés. C’est plus que suffisant pour dire qu’alea jacta est pour le parti au pouvoir, l’Anc.En effet, le parti historique des Albert Lithuli, Govan Mbeki Nelson Mandela, etc., est crédité de seulement 40,22 % des suffrages. Il a perdu la majorité absolue et devra donc jouer serré pour faire réélire le président sortant, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa peut cependant être réélu président de l’Afrique du Sud dans un jeu d’alliances avec Julius Malema dont le parti, l’EFF, a recueilli environ 9,50 % des suffrages tout en grapillant les voix de quelques députés indépendants. (Source : l’observateur Paalga)

Togo : Coopération - Le chef de l’Etat Faure Gnassingbé au premier sommet Corée-Afrique à Séoul

Le Président de la République, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, prend part les 04 et 05 juin 2024 à Séoul, au premier sommet Corée-Afrique, à l’invitation du Président de la République de Corée, Son Excellence Yoon Suk-yeol.Cette rencontre de haut niveau qui a pour thème « L’avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, durabilité et solidarité », entend préciser les contours d’un partenariat solide et diversifié entre les pays participants et la République de Corée, pour construire une prospérité durable. Le chef de l’État, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, s’entretiendra en tête à tête avec son homologue, le Président Yoon Suk-yeol, sur les perspectives de renforcement de ce cadre de partenariat mutuellement bénéfique. (Source : Togo Press)

Burkina Faso : Djîbôn international 2024 - Le retour de la paix au Burkina Faso au cœur des libations

L’Association Faso Kudumdé et Maâya Blôn, en collaboration avec l’ensemble des mouvements de réhabilitation du sacré africain et de revalorisation des valeurs traditionnelles ont tenu la 5e édition du « Djîbôn », ce dimanche 2 juin 2024 sur les berges du barrage de Tanghin (Tanghin Kuilga) à Ouagadougou. Incantations, libations, sacrifices d’animaux, entre autres, ont ponctué cette cérémonie annuelle. Pour la 5e fois consécutive, des traditionnalistes du Burkina Faso se sont mobilisés pour la cérémonie de rite de libation collective appelée Djîbôn, qui en dioula veut dire ‘verser de l’eau’. (Source : Burkina Faso)

Sénégal : Ousmane Sonko sur les manifestations - « vous saurez réellement qui a fait quoi »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a participé activement à la journée de nettoyage « Setal Sunu Reew ». À cette occasion, il a évoqué les événements douloureux du 1er juin 2023.Selon lui, cette situation ne doit plus jamais se reproduire au Sénégal. « Les Sénégalais doivent garder à l’esprit que Dieu nous a sauvés, mais aussi que nous avons été sauvés grâce aux prières de nos très respectées personnalités du pays. Sans cela, nous aurions pu connaître une situation similaire à celle de nombreux pays voisins en 2023. Cette crise a été provoquée par des dirigeants qui, au lieu de travailler pour le bien de la population, ont agi autrement, qu’il s’agisse du président, du ministre, ou d’un magistrat. » (Source : senenews.com)

Côte d’Ivoire : Coopération- Alassane Ouattara participe au 1er Sommet Corée - Afrique

Le dimanche 2 juin 2024, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a entamé sa participation au 1er Sommet Corée - Afrique à Séoul. Cette rencontre historique vise à consolider le partenariat entre la Corée et le continent africain tout en explorant des solutions aux défis mondiaux majeurs. L'objectif principal de ce sommet est de renforcer la coopération et le dialogue entre la Corée et les pays africains dans divers domaines, notamment celui du changement climatique. Face à l'urgence climatique, les dirigeants africains et coréens chercheront à développer des stratégies communes pour atténuer les effets néfastes du changement climatique et promouvoir un développement durable. (Source : Fratmat.info)