Egypte: Le Président Al-Sissi se rend à la République populaire de Chine

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi se rend à Pékin, la capitale chinoise, à l'invitation du président chinois Xi Jinping à y effectuer une visite d'État, comprenant la tenue de discussions du sommet entre M. le Président et le Président chinois, ainsi que des réunions avec de hauts dirigeants de l'État chinois, examinant les aspects du renforcement des relations bilatérales et de l'ouverture d'horizons plus larges de coopération dans divers domaines, coïncidant avec le dixième anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global Chine-Égypte.

Les entretiens porteront également sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la guerre à Gaza et les moyens d'y restaurer la stabilité, de manière à répondre aux aspirations de sa population à la paix, à la sécurité et au développement.

De plus, SE M. le Président devrait rencontrer les PDG de certaines grandes entreprises chinoises opérant dans divers domaines, pour discuter des opportunités d'attirer davantage d'investissements en Égypte, à la lumière de l'intérêt de l'État à renforcer les mécanismes de la localisation de l'industrie et du transfert de la technologie, à travers la coopération avec le secteur privé et les investissements directs étrangers.

La visite comprendra de même la participation de SE M. le Président à la séance d'ouverture de la dixième réunion ministérielle du Forum de coopération arabo-chnois, qui se tiendra le 30 mai, avec la participation du président chinois et de certains dirigeants arabes, comme il est prévu de discuter des divers aspects des relations arabo-chinoises et des moyens de les renforcer. Al-Sissi et Xi saluent le progrès remarquable des relations égypto-chinoises dans divers domaines.

Les présidents égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et chinois, Xi Jinping ont salué le progrès remarquable des relations bilatérales dans tous les domaines ces dernières années, après la promotion de ces relations au niveau de partenariat stratégique global en 2014.

Les deux présidents ont souligné l'importance de profiter du 10e anniversaire du lancement de ce partenariat en multipliant les visites croisées de haut niveau entre les gouvernements, les organismes législatifs et autres organes de leurs pays, pour l'intérêt de leurs peuples amis.

Dans un communiqué conjoint publié par l'Egypte et la Chine sur la consolidation de leur partenariat stratégique global, dans la foulée de la visite du président Al-Sissi Pékin, les deux chefs d'Etats se sont dits soulagés par les résultats fructueux de ce partenariat qui a contribué au développement et à la prospérité des deux pays.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi et le Président chinois Xi Jinping ont eu des discussions approfondies sur les relations bilatérales et la situation régionale et internationale, au cours de la visite d'État du M. le Président en Chine.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le président chinois Xi Jinping, à Pékin, dans le cadre de la visite d'État de SE en Chine.

Le porte-parole officiel de la Présidence de la République a déclaré que le Président chinois a reçu M. le Président dans le Grand Palais du Peuple à Pékin, où la cérémonie de réception officielle a eu lieu, les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été défilée. Ensuite, des entretiens approfondis entre les deux présidents ont été tenus, portant, sur la manière de renforcer les relations bilatérales, coïncidant avec le dixième anniversaire d'avoir hissé les relations bilatérales entre l'Égypte et la Chine au niveau du partenariat stratégique global. À cet égard, une déclaration a été publiée détaillant les domaines de coopération et de coordination au cours de la prochaine phase, y compris l'annonce de l'Année du "Partenariat égyptien-chinois", qui verra de nombreuses activités de coopération diplomatique, économique et culturelle entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur les visions des deux pays concernant les développements internationaux et régionaux, où M. le Président a souligné la nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza, en soulignant le danger extrême des opérations militaires israéliennes dans la ville palestinienne de Rafah, sur les aspects humanitaire, sécuritaire et politique, outre, les tragédies humanitaires et les victimes qui en ont résulté, la dernière en date étant le bombardement délibéré d'un camp de déplacés, ce qui a entraîné à une catastrophe humanitaire tragique. Dans ce contexte, le président chinois a salué le rôle central d'Égypte et ses efforts inlassables pour calmer la situation et acheminer les aides humanitaires. Les deux présidents sont convenus aussi de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et de rejeter le déplacement forcé des Palestiniens hors de leurs terres, signalant que la mise en oeuvre de la solution à deux États est le garant principal du rétablissement de la stabilité, de la paix et de la sécurité régionales.

Les deux parties ont également discuté de la situation sur le continent africain et des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, afin de soutenir les efforts de développement du continent, où M. le Président avait tenu à souligner la priorité absolue d'assurer la sécurité de l'eau égyptienne.

Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre les deux pays, notamment le plan de développement commun de l'initiative de "la Ceinture et la Route", le renforcement de la coopération dans le domaine de l'innovation technologique et des technologies de communication, ainsi qu'un certain nombre d'autres domaines de coopération.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a visité mercredi Le Manifestant inconnu sur la place Tiananmen, à Pékin.

Al-Sissi a déposé une couronne de fleurs au mémorial.

Al-Sissi participera demain à la séance d'ouverture de la 10è réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe

Le président Abdel Fattah Al-Sissi participera à la séance d'ouverture de la 10è réunion ministérielle du Forum de coopération sin-arabe, prévue ce jeudi à Pékin, la capitale chinoise, en présence du président chinois Xi Jinping et d'un nombre de dirigeants arabes.

Au cours de sa visite en cours à Pékin, Al-Sissi doit rencontrer les dirigeants d'un certain nombre de grandes entreprises chinoises opérant dans divers domaines, pour examiner les opportunités d'attirer davantage d'investissements en Égypte, à la lumière de la volonté de l'État égyptien de promouvoir les mécanismes d'implantation de l'industrie et le transfert de technologie, grâce à la coopération avec le secteur privé et aux investissements directs étrangers (IDE).

Le président égyptien et son homologue chinois ont eu mercredi des pourparlers au Palais du peuple à Pékin, au cours desquels ils ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans divers domaines, en concomitance avec le 10è anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre Le Caire et Pékin, en sus de diverses questions régionales d'intérêt commun, notamment la guerre en cours dans la bande de Gaza et les moyens de restaurer la stabilité dans la région, afin d'atteindre les aspiration de ses peuples à la paix, à la sécurité ainsi qu'au développement.

Les deux dirigeants ont également assisté aujourd'hui aux cérémonies de signature d'un certain nombre d'accords sur la coopération bilatérale, y compris le plan de développement commun de l'initiative "la Ceinture et la Route", le renforcement de la coopération en matière d'innovation technologique et de TIC, etc.

Le président Al-Sissi pose pour une photo de famille avec les dirigeants participant au CASCF

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a posé, ce jeudi matin, pour une photo de famille avec les dirigeants participant au Forum de coopération Chine-États arabes (CASCF) à Pékin.

Le président chinois Xi Jinping a serré la main au président Al-Sissi et aux autres dirigeants.