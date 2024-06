Cote d'Ivoire: Festival Eden des fleurs - Un creuset de mobilisation des ressources pour embellir les cadres de vie

Le monde est aujourd'hui tourmenté par l'échauffement climatique et avec son corolaire de la dégradation de la qualité de la vie. Et selon la présidente de l'Ong Eden art, par ailleurs commissaire général du festival Eden des fleurs, Kodo Danielle Diane, l'une des réponses à ce phénomène des modernes est la promotion de la culture florale dans les cadres de vie. C'est dans cette optique que l'Ong organise chaque année un festival afin de faire la promotion de la culture florale.

Lequel festival a ouvert ses portes le 30 mai 2024 à Cocody. Cette rencontre se veut un creuset de mobilisation de ressources et de forces vives pour aider à construire et non déconstruire une société harmonieuse et en bonne santé avec les fleurs. « Cultivons les fleurs dans nos cités, cultivons les fleurs dans nos villes et nos communes non seulement pour embellir, mais également et surtout pour améliorer notre qualité de vie », a soutenu Kodo Danielle Diane, présidente de l'Ong Eden art . Et d'expliquer que depuis toujours les fleurs sont inhérentes à la vie des femmes et des hommes, notamment lors de certains évènements. « Certaines symbolisent l'harmonie, d'autres la convivialité ou encore le bonheur et la douceur », a-t-elle dit. Lire aussi: http://Festival international des fleurs et de la décoration : Une 2e édition riche en couleurs et en enseignements

La promotion de la culture florale passe donc par une synergie d'actions collectives. C'est dans ce cadre la présidente de l'Ong Eden Art, veut rendre l'administration ivoirienne florale. Sa structure a offert dans la matinée du 30 mai 2024 vingt-cinq pots de fleurs d'intérieurs aux différents services du siège de l'Union des villes et communes(Uvicoci). En posant cet acte d'utilité publique, cette association veut faire la promotion de la culture florale dans les entreprises.

Représentant le parrain du Festival Eden des fleurs, le ministre 1er vice-gouverneur, Paulin Danho, le directeur général de l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire(Uvicoci), Jean Jacques Yapo a invité les participants à développer la présence du végétal dans l'espace public, les villes et communes, car les fleurs améliorent la santé publique et la qualité du cadre de vie. « Il nous faut songer à la création d'un label typique aux communes en liaison avec l'activité florale en faveur de l'amélioration de la qualité de vie », a-t-il proposé.

Et de rappeler quelques vertus des fleurs. Elles ont un impact immédiat sur le bonheur avec le sourire et la gratitude qui accompagne chaque réception de fleurs, quel que soit l'âge. « Les fleurs ont un effet positif à long terme sur l'humeur, car les recevoir réduit considérablement la dépression, l'anxiété...», a déclaré Jean-Jacques Yapo. Aussi, a-t-il proposé que les rues, les jardins, les maisons des communes doivent être embellis avec des fleurs pour le bien de la communauté.