Cote d'Ivoire: African Banker Awards - Afreximbank distinguée pour son excellence dans les infrastructures bancaires

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) s'est vue attribuer deux prix de haute distinction lors des African Banker Awards pour la deuxième année consécutive. Il s'agit du titre honorifique de « Banque de l'année » et le prix du « Deal of the Year » dans le secteur des infrastructures. L'information est rapportée par un communiqué de la banque, le 30 mai 2024.

Cette reconnaissance de premier plan a été dévoilée lors d'une cérémonie de remise des prix prestigieuse qui s'est déroulée à Nairobi, en présence de plus de 300 leaders du secteur bancaire et financier du continent.

Lire aussi. Assemblées annuelles d'Afreximbank et Forum Afrique-Caraïbes : 5 Chefs d'État et 4 Premiers ministres attendus aux Bahamas

Il faut signaler que les organisateurs de l'événement ont mis en lumière les performances exceptionnelles d'Afreximbank. Aussi ont-ils souligné la capacité de la Banque panafricaine à transformer le paysage financier en touchant de nouveaux publics. Et surtout en proposant de nouveaux services favorisant ainsi l'inclusion financière pour les populations jusque-là non bancarisées. Ils ont également salué l'utilisation innovante des technologies et la contribution de la banque à la stimulation de la croissance économique à travers un secteur financier robuste.

%

Le prix de la « Banque de l'année » témoigne des performances financières exceptionnelles d'Afreximbank, avec des résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 démontrant une solidité et une flexibilité remarquables, surpassant ainsi les réalisations de l'année précédente. Cette distinction souligne l'engagement continu d'Afreximbank envers l'excellence opérationnelle et sa capacité à créer de la valeur pour ses clients et parties prenantes.

En remportant le « Deal of the Year » dans le secteur des infrastructures, Afreximbank a été reconnue pour son rôle de premier plan dans le financement de projets d'infrastructures essentiels à travers le continent. Cette transaction reflète l'engagement de la banque à soutenir le développement économique de l'Afrique en investissant dans des projets d'infrastructures stratégiques qui favorisent la croissance inclusive et durable.

Les African Banker Awards, une plateforme de renommée internationale, célèbrent l'excellence et l'innovation dans le secteur financier africain. La double victoire d'Afreximbank témoigne de sa position de leader dans le domaine des infrastructures bancaires et de son engagement à contribuer à la transformation économique de l'Afrique.