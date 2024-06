Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire : Coopération- Le Président Alassane Ouattara participe au 1er Sommet Corée - Afrique à Séoul

Le dimanche 2 juin 2024, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a entamé sa participation au 1er Sommet Corée - Afrique à Séoul. Cette rencontre historique vise à consolider le partenariat entre la Corée et le continent africain tout en explorant des solutions aux défis mondiaux majeurs. Rapporte le site fratmat.info.

L'objectif principal de ce sommet selon ce confrère, est de renforcer la coopération et le dialogue entre la Corée et les pays africains dans divers domaines, notamment celui du changement climatique. Face à l'urgence climatique, les dirigeants africains et coréens chercheront à développer des stratégies communes pour atténuer les effets néfastes du changement climatique et promouvoir un développement durable.

En plus de la question climatique, le sommet abordera des problématiques cruciales telles que la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces enjeux, qui touchent à la fois l'Afrique et la Corée, nécessitent une coopération internationale accrue et des initiatives conjointes pour y faire face efficacement. A noter que le président, togolais Faure Eyadema participe également à cette rencontre très stratégique.