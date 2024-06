Rapport annuel 2023 du Groupe de la Banque africaine de développement - L'efficacité de la mise en oeuvre des opérations et de l'innovation renforce la résilience et la reprise pour ses membres africains après le Covid-19

announcement

Le Groupe de la Banque africaine de développement a publié son rapport annuel pour 2023, dressant le tableau d'une meilleure performance financière et d'un soutien robuste à ses pays membres à travers l'Afrique.

Son soutien financier essentiel a permis d'accroître la résilience et la reprise en dépit des défis posés par les conflits régionaux, les chocs économiques, le changement climatique et les répercussions de la pandémie de Covid-19.

Face à une inflation obstinément élevée, à la dette publique et aux vulnérabilités financières associées, les pays africains ont équilibré les efforts pour stimuler la croissance et les mesures pour contenir l'impact de la hausse du coût de la vie sur leurs citoyens, a déclaré le président du Groupe de la Banque, Akinwumi Adesina.

« Nos pays, nos économies et nos populations continuent de faire preuve d'un courage remarquable », a-t-il noté dans l'avant-propos du rapport. « Malgré le ralentissement économique général, 15 pays ont affiché une croissance de la production de plus de 5 % et l'Afrique a conservé sa position d'économie à la croissance la plus rapide après l'Asie, avec une croissance du PIB réel proche de la moyenne mondiale de 3,2 % ».

Le Rapport annuel montre que les approbations du Groupe de la Banque pour 2023 (10,77 milliards de dollars américains) étaient de 30 % supérieures à celles de 2022 (8,2 milliards de dollars américains), et proches des approbations les plus élevées de l'histoire du Groupe de la Banque.

Les approbations pour les opérations souveraines -- projets financés avec la garantie d'une entité souveraine telle qu'un gouvernement national ou infranational -- en 2023 ont fortement augmenté de 43 %, pour atteindre 9,07 milliards de dollars américains, la Banque ayant fourni d'importants financements durables pour stimuler la reprise de plusieurs pays africains après le Covid-19.

Les priorités « High 5 « de la Banque -- Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique -- ont toutes vu leurs approbations augmenter en 2023, à l'exception de » Nourrir l'Afrique », qui a enregistré une baisse. La diminution des approbations de « Nourrir l'Afrique » par rapport au niveau exceptionnellement élevé de 2022, s'explique par la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence créée en 2022 pour remédier à la perturbation des approvisionnements alimentaires à travers le continent en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Groupe de la Banque a également démontré sa capacité à tenir ses engagements tout en accordant la priorité à la gouvernance, aux réformes, à la conformité et à la responsabilité. En 2023, elle a achevé à 95 % la mise en oeuvre de son Plan intégré d'assurance qualité, qui vise à améliorer la qualité de ses opérations afin d'accroître son impact sur le développement.

Le rapport fait état des résultats impressionnants des projets réalisés dans le cadre des "High 5" qui ont été achevés en 2023 : 2,4 millions de personnes ont eu accès à de nouvelles connexions électriques, 11 millions d'agriculteurs ont utilisé des techniques améliorées, notamment la micro-irrigation, les engrais et les semences résilientes au climat ; plus de 440 000 entreprises ont eu accès au financement, dont près de 233 000 appartenant à des femmes ; 3,5 millions de personnes ont eu accès à de meilleurs services de transport, et 9 millions de personnes ont bénéficié d'un nouvel accès ou d'un accès amélioré à l'eau et aux services d'assainissement.

La Banque affiche une forte croissance et maintient les marqueurs de genre

En 2023, un record de 100 % des opérations souveraines ont été classées à l'aide du système de marqueurs de genre, dont 58 % ont contribué directement à l'accès des femmes aux services sociaux et aux compétences. Le système de marqueurs de genre vise à différencier les opérations pour se concentrer sur celles qui ont un plus grand impact sur la réduction des écarts entre les genres.

Toujours en 2023, les approbations pour le financement climatique ont enregistré une augmentation substantielle par rapport à 2022, atteignant 5,8 milliards de dollars américains, soit 55 % du total des approbations.

La performance financière globale du Groupe de la Banque africaine de développement s'est améliorée en 2023, avec une augmentation significative des revenus dans ses trois entités. Les revenus de la Banque africaine de développement ont atteint 2,32 milliards de dollars américains, contre 1,03 milliard de dollars américains en décembre 2022. Cette augmentation résulte de l'intensification des activités de prêt et de rendements favorables sur les investissements de trésorerie et autres. Bien que cette hausse ait été largement compensée par l'augmentation des charges d'emprunt, la Banque a réalisé un bénéfice net très élevé de 544,79 millions de dollars américains, soit près du double des 318,44 millions de dollars américains enregistrés en 2022.

Le Fonds africain de développement, le guichet de prêts concessionnels du groupe, a connu la plus forte augmentation de revenus, totalisant 446,54 millions de dollars américains en décembre 2023, contre 201,94 millions de dollars américains en décembre 2022, marquant son plus grand excédent (154,65 millions de dollars américains) au cours des 20 dernières années. De même, le Fonds spécial du Nigéria a affiché une meilleure performance financière, avec des revenus atteignant 8,33 millions de dollars américains, une augmentation notable par rapport aux 3,38 millions de dollars américains enregistrés en décembre 2022.

Une autre mesure de sa solide performance est la réaffirmation des notations de la dette senior de la Banque (AAA/Aaa) avec des perspectives stables par les quatre principales agences de notation internationales. Les notations de crédit élevées reflètent la solide adéquation des fonds propres de la Banque, sa gestion robuste des risques, sa gestion financière prudente, sa couverture de liquidité très élevée, son excellent bilan de financement, son statut de créancier privilégié et le très fort soutien de ses actionnaires, note le rapport.

Pour en apprendre davantage sur le rapport annuel 2023, cliquez ici.