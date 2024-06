Ile Maurice: Cadeaux aux électeurs - Des molletons aux couettes en passant par du macaroni

Il y a quelques jours, une vidéo retenait l'attention : celle dans laquelle l'on voit le ministre Alan Ganoo distribuant des goodie bags portant le logo de Coca-Cola - le distributeur local de la fameuse boisson s'étant dissocié de cet exercice - ou encore des couettes aux habitants de sa circonscription Savanne/Rivière-Noire. Si le ministre a laissé entendre qu'il distribuait des couettes dans la région depuis 40 ans, il a aussi indiqué, dans la foulée, qu'il n'est pas le seul à remettre des présents aux électeurs.

La polémique des cadeaux aux mandants ne date pas d'hier, il est vrai. En août 2021, par exemple, les gâteaux Marie, distribués lors de la fête de l'Assomption par Tania Diolle et Dorine Chukowry sont restés en travers de la gorge de certains. Surtout que le nom de Tania Diolle avait été inscrit sur les gâteaux et pour Dorine Chukowry, son nom était imprimé sur les boîtes à gâteaux. Les deux femmes s'étaient cependant défendues, Diolle affirmant que c'est la personne qui avait passé la commande des stickers qui avait fait imprimer son nom dessus et Dorine Chukowry affirmant n'avoir jamais demandé que son nom figure sur les boîtes. Bref, elles ont toutes deux envoyé le blâme sur leur entourage.

Mais plus récemment, les internautes ont déploré sur TikTok notamment que des bouteilles de vin soient offertes par nos élus pour la Pâques. Ils se référaient au ministre Hurreeram qui avait fait la tournée de sa circonscription no 12, Mahébourg/Plaine-Magnien. Un heureux bénéficiaire avait même filmé les bouteilles avant de poster la vidéo sur Tiktok tout en remerciant le ministre. Avant cela, le ministre de l'Environnement, Kavy Ramano, avait lui aussi offert le même cadeau - soit des bouteilles de vin - aux électeurs de la circonscription no 18, Belle-Rose/Quatre-Bornes, pour les fêtes de fin d'année.

Offrir des «cadeaux» est chose courante parmi les politiciens, surtout en marge des législatives. «Par exemple, pour Noël, ils distribuent des cadeaux aux enfants défavorisés. Est-ce un bribe ou une bonne action ?» s'interroge un observateur politique. Si certains distribuent couettes et bouteilles de spiritueux, d'autres offrent carrément de l'argent. Comme Vikram Hurdoyal qui l'a reconnu lui-même.

«Les gens qui frappaient à ma porte pour demander de l'aide ne repartaient jamais les mains vides.» Dans une publication de son compte Facebook datée du 5 avril dernier, Vikram Hurdoyal fait même état du don... d'un terrain. «C'est avec une immense satisfaction que ma famille et moi avons fait don de 15 perches de terrain à Bel-Air-Rivière-Sèche au Narsimha Telugu Bel-Air Sabha pour la construction d'un mandiram», avait-il notamment écrit.

«Bribe électoral»

Cette «coutume», répétons-le, date. On se souvient de l'épisode «macaroni» impliquant Arvin Boolell. Une plainte pour «bribe électoral» avait même été déposée contre le ministre des Affaires étrangères d'alors. Du macaroni mais aussi du riz et de la farine en sachet avaient entre autres été distribués à Cité Malherbes, Curepipe, dans la nuit précédant les municipales.

Le député du Parti travailliste avait alors soutenu : «Pas bribe sa. Bann azan ti pe distribye diri ek makaroni 10 zer aswar. Bann aktivis MMM-MSM inn konne ki pe fer distribisyon et zot inn vinn fer dezord.» Si certains électeurs ne rechignent certes pas à recevoir des présents - voire des bouteilles de vin qui ne sont pas des pots-de-vin - nombreux sont ceux qui affirment : «Ena pa trouv zot ditou dan landrwa pandan 5 an, lerla zis avan eleksyon zot sorti dan trou pou sey kouyonn nou...»