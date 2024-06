Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Pravind Jugnauth et Jean Michel Lee Shim ont détruit le MTC»

L'alliance PTr-MMM-ND était face à la presse hier. Navin Ramgoolam a d'abord évoqué le Budget qui sera présenté par Renganaden Padayachy le vendredi 7 juin.

Il a rappelé que ce gouvernement avait promis un deuxième miracle économique en 2014 mais qu'en dix ans, nous avons eu droit à «un mirage économique» avec tous les indicateurs qui sont au rouge, la hausse de l'inflation et du coût de la vie, la dégringolade de la roupie, entre autres.

Le leader des Rouges a aussi parlé de la National Land Transport Authority et de son service désastreux. De promettre que le «cauchemar» prendra fin avec l'alliance, car toutes les démarches se feront en ligne. Il est aussi revenu sur les courses hippiques, estimant que Pravind Jugnauth et Jean Michel Lee Shim ont détruit le Mauritius Turf Club (MTC) - un patrimoine qui date de plus de 200 ans. Et comment le gouvernement actuel tente de renverser la situation à la veille des élections.

Or, indique Navin Ramgoolam, il avait déjà souligné dans son message de fin d'année en 2022 qu'il fallait redonner les rênes du Champ-de-Mars au MTC. Il a aussi rappelé que Lee Shim est un des plus gros bailleurs de fonds du MSM ; avant de lâcher que Xavier-Luc Duval impose ses conditions s'agissant des courses hippiques pour justifier son affiliation future avec le MSM.

Il a aussi rappelé que lundi, Shakeel Mohamed cédera sa place de leader de l'opposition à Arvin Boolell, qui se porte mieux après son intervention chirurgicale. De faire ressortir comment le MSM tenterait de mener une campagne communale «infecte» concernant ce poste.

Richard Duval est, lui, revenu sur le décompte des voix le même jour que les législatives en soutenant qu'il était hors de question de bouger les urnes. Il a aussi parlé de l'augmentation du coût du fret, la répercussion sur les denrées alimentaires, la hausse des prix des médicaments. Avant de revenir sur le Champ-de-Mars. Il dit aussi détenir des informations concernant une alliance qui se concrétisera d'ici le 1eᣴ juillet...

Paul Bérenger a lui aussi évoqué le Budget qui sera présenté pour la première fois en l'absence de cinq parlementaires de l'opposition, ces derniers étant suspendus. Néanmoins, explique-t-il, ils se rencontreront tous cette semaine pour s'y préparer. Il a aussi parlé de sa rencontre avec les managers des collèges privés et dénonce une grave crise au sein de l'éducation secondaire privée qui se profile à l'horizon.

Il a assuré que l'alliance PTr-MMM-ND prend l'engagement de tout remanier, y compris le rôle et le fonctionnement de la Private Secondary Education Authority, une fois au pouvoir. Le leader des Mauves a aussi rouvert le dossier concernant les négociations entre Maurice et l'Angleterre sur les Chagos et Diego Garcia ; pour lui, il est clair que les Anglais mènent Maurice et Pravind Jugnauth en bateau avec des «soidisant discussions». Paul Bérenger a indiqué que celles-ci prendront une autre allure après les prochaines élections, une fois le nouveau gouvernement en place.