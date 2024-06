Ile Maurice: Xavier-Luc Duval énumère ses priorités

Le PMSD a mis les femmes à l'honneur, hier, au Trianon Convention Centre, à l'occasion du congrès de l'aile féminine. Xavier-Luc Duval, qui a pris la parole après les membres de son parti, a mis l'accent sur le rôle de la femme mauricienne.

Avant d'énumérer les préoccupations de celles qu'il dit avoir rencontrées aux quatre coins de l'île et dans sa circonscription. Selon le leader du PMSD, la vraie préoccupation demeure la drogue. Ainsi, explique-t-il, il faudra appliquer le rapport Paul Lam Shang Leen dans son intégralité, soigner et réhabiliter les usagers de stupéfiants, démanteler l'ADSU et privilégier l'aide d'enquêteurs étrangers dans le combat contre ce fléau.

Il a aussi indiqué que le coût de la vie devrait être la priorité du prochain gouvernement, et qu'il attendait de voir ce que le gouvernement et le ministre Padayachy proposeront lors du Budget pour contrer la cherté de la vie et rétablir le pouvoir d'achat. Concernant l'éducation, il se dit pour une réforme et plaide pour que l'Extended Programme soit mis à la poubelle.

Xavier-Luc Duval estime en outre qu'il faudra mettre un frein à l'inégalité des salaires entre hommes et femmes dans le privé ; de faire savoir qu'il est d'accord pour l'extension des congés de maternité. Il se dit aussi en faveur du retour du CSR comme auparavant. Et que ce sera aux ministères de l'Intégration sociale, des Sports et de l'Education d'accompagner les enfants des familles défavorisées et les aider à explorer leurs talents.

Il a aussi parlé de la conviction, de la détermination et de l'intégrité du PMSD avant de rendre hommage au travail abattu par sir Gaëtan Duval en énumérant ses réalisations. Xavier-Luc Duval a fait ressortir dans la foulée que les Bleus présenteront un candidat à Rodrigues. Pendant son discours, il a aussi expliqué que le parti a eu 50 «bis mari rempli» pour l'occasion et que la salle, comprenant un total de 3 000 sièges, était bondée.

Des seniors honorés

Trois seniors du parti ont été salués hier pour avoir passé plus d'une cinquantaine d'années aux côtés des Bleus. Parmi eux, Azad Dhomun. «C'est avec beaucoup d'humilité et une émotion certaine que je vous remercie pour cette reconnaissance qui me procure une cure de jouvence pour marquer mes 60 ans d'engagement au sein du parti. 60 ans, cela représente au bas mot trois générations à l'échelle du pays que j'ai eu le privilège de servir à travers mes activités tant à Maurice qu'à l'étranger (...) C'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que j'ai servi mon pays et mon parti à travers mon engagement professionnel et diplomatique durant ces dernières décennies. Ce trophée reçu aujourd'hui me fait revivre avec beaucoup de nostalgie les moments charnières qu'aura connus notre pays et auxquels le PMSD aura contribué (...)», a-t-il notamment écrit dans un message destiné à ses amis du parti.