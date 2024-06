Algérie: Cultures stratégiques - Réunir toutes les conditions d'accompagnement et de soutien à l'investissement en industries de transformation

NAAMA — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a souligné, samedi à Naama, que son département ministériel a mis en place plusieurs mécanismes pour réunir toutes les conditions d'accompagnement et de soutien à l'investissement en industries de transformation, et exploiter de grands moyens pour les cultures stratégiques qui se sont élargies sur des surfaces considérables dans les zones du Sud et des Hauts plateaux.

Intervenant lors de la rencontre nationale "Naama: perspectives d'investissement en cultures stratégiques et développement des races locales", organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Aoun a indiqué que son département ministériel "a accordé toutes les facilités et incitations pour accompagner la grande dynamique enregistrée par des domaines d'investissement en filières agricoles, intégrer le produit dans l'opération de transformation, encourager l'adhésion des opérateurs économiques pour la création d'usines de transformation de produits agricoles surtout dans les wilayas du Sud".

M. Aoun a évoqué, au passage, la coordination entre les services de son département ministériel et ceux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour fournir les conditions appropriées aux investisseurs en termes d'accès au foncier et de soutien aux services de transport et de stockage et de commercialisation du produit, dans le but de permettre, aux opérateurs, producteurs et transformateurs, d'exploiter, de manière optimale, les matières premières pour la production agricole dans diverses filières tels que les fruits, la tomate industrielle, les cultures oléagineuses, les dattes et autres, et réaliser une industrie de transformation alimentaire intégrée qui profitera à l'économie nationale et améliorera les exportations.

Il a également évoqué les études élaborées par son département ministériel liées à la création d'unités de transformation et de projets d'investissement intégrés au niveau des régions du Sud et des Hauts plateaux, qui visent à soutenir et à stimuler les investissements dans les domaines de la filature de la laine, ainsi que des investissements dans l'activité de tannage du cuir, la création d'unités de production de lait et dérivés, la production de mécanismes agricoles et surtout développer les méthodes d'irrigation.

Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a souligné, dans son intervention lors des travaux de cette rencontre, organisée par la wilaya de Naama sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et l'aménagement du territoire, la contribution de son secteur dans la mise en oeuvre du programme stratégique visant à réaliser la sécurité de l'eau et la sécurité alimentaire comme deux faces d'une même médaille.

Il a déclaré que toutes les facilités nécessaires ont été fournies et que l'opération se poursuit en accordant un "nombre important" d'autorisations de fonçage de puits aux agriculteurs pour encourager les cultures stratégiques, ainsi que divers programmes visant à fournir des ressources durables pour l'irrigation, dont l'exploitation des eaux de puits filtrés et traitées et le soutien et l'incitation à l'utilisation de techniques d'économie d'eau.

Cette rencontre s'est déroulée en présence des ministres de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Chorfa, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, de l'hydraulique, Taha Derbal et de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb.

Elle a enregistré également la présence des walis de Tlemcen, Saïda, Sidi Bel-Abbès, El Bayadh, Béchar, Beni Abbès, Timimoun et Adrar, ainsi que de députés des deux chambres, de présidents directeurs généraux et de directeurs généraux d'un nombre d'entreprises et d'organismes publics, outre les organisations d'employeurs, d'agriculteurs, de professionnels et des opérateurs économiques.