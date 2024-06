Algérie: Cultures stratégiques - Lancement d'un programme d'installation de stations d'énergie solaire au profit des agro-investisseurs

NAAMA — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab a affirmé, samedi à Nâama, que son département ministériel a mis en oeuvre un programme portant sur le montage de stations d'énergie solaire destinées aux agriculteurs et investisseurs activant dans le domaine des cultures stratégiques, pour l'irrigation de 3.000 hectares de terres agricoles éloignées du réseau d'énergie électrique.

Elle a fait part également du lancement d'un appel pour manifestation d'intérêt afin de recenser les agriculteurs et les investisseurs intéressés par le programme, et ce, à travers la plateforme du ministère et de ses directions dans les wilayas concernées, soulignant que l'appel s'étale jusqu'au 13 juin courant, pour procéder à l'étude de l'ensemble des demandes et les classer suivant les priorités en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avant d'entamer les travaux de réalisation.

Mme Dahleb a, par ailleurs, mis en relief l'importance de l'investissement scientifique pour le développement de solutions innovantes en vue de préserver la ressource naturelle et sa gestion dans les régions du Grand Sud et des Hauts-plateaux, soulignant que l'organisation de cette rencontre dans la wilaya de Nâama a pour objectif de proposer des solutions concrètes aux défis auxquels fait face l'agriculture dans ces régions et l'intérêt à accorder aux espèces et races locales en vue de leur préservation et pour profiter de leur capacité à s'adapter, pour consolider les pratiques "amis de l'environnement".

Elle a rappelé, dans cet ordre d'idées, l'élaboration d'outils de planification relatifs aux activités inhérentes à la protection des systèmes écologiques et leur pérennité, dans le but d'assurer la protection de l'environnement saharien considéré comme étant le lieu de diverses espèces de biodiversité dont les races animales locales qui constituent une solution potentielle aux problèmes imposés par les changements climatiques, dans le cadre de l'intérêt accordé par son département ministériel pour la concrétisation des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et l'application des engagements de l'Algérie dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour atténuer les émanations des gaz à effets de serre.