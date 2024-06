Algérie: La Journée mondiale de l'Enfance célébrée à Alger

ALGER — La Journée mondiale de l'Enfance a été célébrée, samedi au Jardin d'Essai du Hamma à Alger, par l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), organisateur de l'événement en collaboration avec la Wilaya d'Alger, "en signe de Solidarité avec les enfants palestiniens", en proie aux bombardements barbares de l'armée terroriste sioniste.

"Les pensées des enfants algériens, à qui toute la Nation adresse ses meilleurs voeux de bonheur et de prospérité, vont droit aux enfants palestiniens" qui continuent malheureusement, de subir quotidiennement, depuis près de huit mois maintenant, les bombardements barbares de l'armée terroriste sioniste, réitérant avec force et conviction que "leur joie ne sera entière qu'avec celle des enfants palestiniens célébrant l'Indépendance totale de la Palestine", a déclaré la déléguée de l'ONPPE, Meriem Cherfi.

La déléguée de l'ONPPE a souligné "les acquis considérables réalisés ces dernières années, en faveur de l'enfance en Algérie, à travers l'arsenal juridique et les mécanismes mis en place, pour une meilleure protection et promotion de l'enfance en Algérie".

Meriem Cherfi a également donné un aperçu sur le programme de cette célébration, axé essentiellement sur "des ateliers et des stands de sensibilisation" sur plusieurs thèmes à promouvoir et fléaux à prévenir, en lien avec l'environnement de l'enfant en Algérie.

%

La cérémonie marquant la Journée mondiale de l'enfant, célébrée le 1er juin de chaque année, s'est déroulée en présence des ministres de, la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hammad et des Télécommunications Karim Bibi Triki, de la directrice du Jardin d'Essais du Hamma, Kenza Boumenni, ainsi que de plusieurs hauts responsables et représentants d'institutions et organismes publics.

La déléguée de l'ONPPE et ses invités, accompagnés des élèves de l'Epic "Presco", organisme public de gestion des jardins d'enfants, des crèches et des pouponnières de la wilaya d'Alger qui regroupe 36 établissements, ont passé en revue les différents stands et ateliers agissant dans l'univers de l'enfance, à l'instar de ceux dédiés, au livre, au dessin, à la protection de l'environnement, les accidents domestiques, l'addiction aux réseaux sociaux, la robotique, le sport, la santé et l'hygiene de vie, le loisir ou encore aux activités polyvalentes des Scouts musulmans algériens.

Située au milieu d'arbres séculaires impressionnants et de toutes sortes de plantes qui offrent aux visiteurs un paysage somptueux et apaisant, la belle allée, où la célébration de la Journée de l'enfance a élu domicile, traverse tout le Jardin d'Essais, qui s'étend sur une superficie de 32 hectares, de la rue Mohamed Belouizdad à la rue Hassiba Benbouali.

Le long parcours de la délégation officielle en visite, a été embelli par les mélodies retentissantes de différentes fanfares et une scène artistique animée par le comédien, Hamid Achouri, rejoint par Hakim Salhi et Hamza Osmani, respectivement présidents des réseaux, des artistes et des athlètes auprès de l'ONPPE.