Tunisie: Equipe nationale - Louhichi : 'J'espère qu'on a fait les bons choix'

Sans entrer dans les détails, le sélectionneur national avoue que le choix n'a pas été difficile, faisant savoir qu'il a finalement renoncé à convoquer Tka, Khadhraoui et Ben Hassan.

"Certains joueurs ont été sur le point de rejoindre le groupe, tels le gardien Sabri Ben Hassan, le milieu Houcem Tka et l'attaquant Hamza Khadhraoui, mais pour certaines raisons que je n'évoquerai pas, j'ai décidé de ne pas les convoquer pour ce rassemblement. Le choix n'a pas été difficile. Je crois que tous les joueurs convoqués méritent d'être en sélection grâce à leurs potentiels et leurs bonnes prédispositions affichées récemment. J'espère qu'on a fait les bons choix. L'essentiel, c'est de bien négocier cette rencontre. La Guinée équatoriale est un adversaire solide qui a réussi un bon parcours en phase finale de la dernière CAN. On doit être au top de notre forme avant d'affronter cette sélection qui a renforcé ses rangs par deux nouveaux joueurs professionnels. Nous avons, d'ailleurs, les moyens de le faire".

Laïdouni :"Réaliser un excellent parcours en qualification"

"Le match face à la Guinée équatoriale s'annonce difficile, compte tenu de la valeur intrinsèque de l'adversaire et de la phase délicate que traverse le onze national après sa décevante participation à la dernière CAN.

Nous tenterons de réaliser un excellent parcours en qualifications pour retrouver la confiance en nos moyens ".

Skhiri : "Montrer un visage honorable"

"La sélection nationale passe par une période difficile psychologiquement et mentalement, après la désillusion de la CAN. Il est, d'ailleurs, nécessaire d'identifier les lacunes pour y remédier et montrer un visage honorable lors de ces deux matches. On s'attend à un match très disputé face à la Guinée équatoriale".